Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
E. Ulanovas apie Eurolygos mūšį su „Fenerbahce“: „Čia prasidės visai kitas krepšinis“

2026 m. balandžio 27 d. 16:57
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau šį antradienį Stambule pradės svarbiausias sezono kovas – Eurolygos ketvirtfinalio seriją su Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa.
Po paskutinės žalgiriečių treniruotės Lietuvoje savo mintimis dalijosi komandos kapitonas Edgaras Ulanovas, žaisiantis jau ketvirtą atkrintamųjų seriją atstovaudamas „Žalgiriui“.
Du kėlinius snūduriavęs „Žalgiris" vėliau pabudo – patiesė „Šiaulius"

Mirė krepšinio treneris Arūnas Juknevičius

„Žalgiris" ir Eurolygos atkrintamosios – ką sako istorija?

„Sunku pasakyti, kaip jaučiamės. Nežinau, laukiam. Gavosi savaitė be Eurolygos, tai keista, nes žaidėme tik LKL, bet taip jau yra.
Žaisime su Eurolygos čempionais ir, nepaisant to, kad jie turėjo prastesnį reguliariojo sezono galą, ilgą laiką laikėsi pirmoje vietoje, tad laukia labai sunkus iššūkis.
Prognozuoti nieko nesiruošiame, tiesiog laukiame sunkios serijos“, – kalbėjo E.Ulanovas.
Paklaustas, ar šis atkrintamųjų kartas kapitonui yra kažkuo išskirtinis, E.Ulanovas to nesureikšmino.
„Turbūt tas vienintelis kitoks kartas buvo tas pirmasis, o daugiau tai tikrai visi puikiai suprantame, kad čia prasidės visai kitas krepšinis.
Atkrintamosiose viskas prasideda nuo nulio, tik su dar daugiau fiziškumo, tai laukia naujas iššūkis.
Apskritai, visai neįdomu, kas buvo praeityje – turime būti pasiruošę naujiems siurprizams, taktiniams dalykams. Bet svarbiausia bus fiziškumas ir noras“, – atsakė žalgirietis.
Kaunietis išskyrė ir svarbiausius serijos akcentus.
„Manau, kad jei paklaustumėte abiejų trenerių, tai pasakytų, kad taktikos čia nebus svarbios. Svarbiausia bus kova ir noras, tie maži dalykai – kas ant kamuolio nukris, padarys gerą pražangą.
ELTA/E.Raulu
ELTA/E.Raulu
Jei kažkuri komanda nuo to ir pradės, tai ta ekipa ir turės šiokį tokį pranašumą“, – pabrėžė E.Ulanovas.
Pirmoji „Žalgirio“ ir „Fenerbahce“ ketvirtfinalio dvikova Stambule prasidės antradienį 20.45 val. Lietuvos laiku, o trečiosios serijos rungtynės Kaune bus žaidžiamos gegužės 6 d.
