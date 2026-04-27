M. Jamesas pasijuokė iš Š. Jasikevičiaus pasisakymo

Š. Jasikevičius kalbėdamas su „Eurohoops“ sulaukė klausimo apie geriausio visų laikų žaidėjo temą.
„Mane tai erzina. Visi kalba apie save, bet negalima kalbėti apie save ir apie tai, ką pasiekei. Tai turi vertinti kiti.
Aš esu senos mokyklos žmogus. Tu negali būti laikomas geriausiu, jei nelaimi. Kad patektum į tokias diskusijas, reikia bent trijų titulų. Jaunoji karta galvoja tik apie pelnomus taškus. Bet negali būti tarp geriausių, jei nelaimi.
Vieno titulo neužtenka. Dviejų greičiausiai irgi neužtenka, tad tokie žaidėjai yra retenybė“, – savo poziciją pateikė Stambulo „Fenerbahce“ treneris.
Daugelis šį Šaro pasisakymą pritaikė Mike’ui Jamesui. Amerikietis savo karjeroje nė karto nelaimėjo Eurolygos trofėjaus, tačiau save laiko Eurolygos geriausiu visų laikų krepšininku.
„X“ tinkle vienas vartotojas prikabinęs M. Jamesą prie Šaro vaizdo įrašo parašė, jog čia lietuvis kalba būtent apie jį.
„Man nerūpi, lol (liet. – garsiai juokiuosi)“, – trumpai sureagavo M. Jamesas.
Šarūnas JasikevičiusMike'as JamesasStambulo Fenerbahce
