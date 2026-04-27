Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

M. Jamesas pasijuokė iš Š. Jasikevičiaus pasisakymo

2026 m. balandžio 27 d. 12:20
Lrytas.lt
Mike‘as Jamesas sureagavo į Šarūno Jasikevičiaus pasisakymą, kas galėtų būti laikomas geriausiu visų laikų Eurolygos krepšininku.
Daugiau nuotraukų (1)
Š. Jasikevičius kalbėdamas su „Eurohoops“ sulaukė klausimo apie geriausio visų laikų žaidėjo temą.
„Mane tai erzina. Visi kalba apie save, bet negalima kalbėti apie save ir apie tai, ką pasiekei. Tai turi vertinti kiti.
Aš esu senos mokyklos žmogus. Tu negali būti laikomas geriausiu, jei nelaimi. Kad patektum į tokias diskusijas, reikia bent trijų titulų. Jaunoji karta galvoja tik apie pelnomus taškus. Bet negali būti tarp geriausių, jei nelaimi.
Susiję straipsniai
Bendravimą su Šaru sustabdęs T. Masiulis įvardijo pagrindinį „Fenerbahce" kozirį

S. Francisco MVP lenktynėse aplenkęs bulgaras prognozuoja „Žalgirio" pralaimėjimą

Šaras atskleidė, koks jaunosios kartos požiūris jį nuvilia: pateikė argumentus

Vieno titulo neužtenka. Dviejų greičiausiai irgi neužtenka, tad tokie žaidėjai yra retenybė“, – savo poziciją pateikė Stambulo „Fenerbahce“ treneris.
Daugelis šį Šaro pasisakymą pritaikė Mike’ui Jamesui. Amerikietis savo karjeroje nė karto nelaimėjo Eurolygos trofėjaus, tačiau save laiko Eurolygos geriausiu visų laikų krepšininku.
„X“ tinkle vienas vartotojas prikabinęs M. Jamesą prie Šaro vaizdo įrašo parašė, jog čia lietuvis kalba būtent apie jį.
„Man nerūpi, lol (liet. – garsiai juokiuosi)“, – trumpai sureagavo M. Jamesas.
Šarūnas JasikevičiusMike'as JamesasStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.