Nikola Jokičius sulaukė milžiniškos baudos

Ketvirtose pirmojo atkrintamųjų rato rungtynėse „Minnesota Timberwolves“ puolėjas Jadenas McDanielsas priešpaskutinę rungtynių sekundę pelnė taškus iš po krepšio, nors jo komanda jau pirmavo 110:96.
Toks varžovo veiksmas įsiūtino N. Jokičių, kuris perbėgęs visą aikštę puolė varžovą, dėl ko prasidėjo masinis susistumdymas.
NBA įvertinusi šį epizodą serbui skyrė 50 tūkst. JAV dolerių baudą.
Nenubaustas liko ir pagrindinis „Timberwolves“ peštukas Julius Randle‘as, kuris sulaukė 35 tūkst. JAV dolerių baudos.
Serijoje iki 4 pergalių „Timberwolves“ pirmauja 3:1, tačiau Mineapolio klubas dėl traumų neteko Anthony Edwardso ir Donte DiVincenzo.
