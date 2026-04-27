Po pertraukos ryškiai atkutęs „Rytas“ per kėlinį sutraiškė „Šiaulių“ ambicijas

Iki šiol dvi tarpusavio akistatas laimėję buvo vilniečiai, vieną pastarąją – šiauliečiai.
„Rytas“ taip padidino atotrūkį nuo trečioje vietoje esančio Klaipėdos „Neptūno“ (16–11), o šiauliečiai turi jau dviem pralaimėjimais daugiau nei pastarieji.
„Ryto“ komanda pradėjo kiek geriau (16:8), o puolime aktyvus buvo Martynas Echodas. Vis tik Vaidas Kariniauskas pataikė iš toli, Danielis Baslykas – taip pat, o po dviejų Selimo Fofanos atakų rezultatas tapo lygus – 18:18. Lygiai baigėsi ir atkaklus pirmas ketvirtis – 22:22.
Šiauliečiai pabandė čiupti iniciatyvą į savo rankas (28:26), bet Ignas Sargiūnas su Simu Lukošiumi persvėrė rezultatą vilniečių naudai – 34:33. Po atkarpos 7:2 „Šiauliai“ vėl ėmė pirmauti, bet trapų pranašumą po pirmos mačo dalies turėjo šeimininkai – 41:40.
Dayvionas McKnightas per du kėlinius buvo pelnęs 13 taškų, o du svarbūs vilniečių gynėjai – Augustas Marčiulionis ir Jerrickas Hardingas – žaidė neefektyviai (turėjo -4 ir -3 naudingumo balus).
Po pertraukos „Rytas“ įjungė aukštesnę pavarą: I.Sargiūnas smeigė du tritaškius, vėliau pridėjo dar du taškus, o į tritaškių vakarėlį įsijungė Kay‘us Bruhnke – 53:46.
Skirtumas po truputį pasiekė dviženklę atžymą (60:48), o šiauliečius baudė ir Augusto Marčiulionio tritaškis – 64:51. Puolime kukliau atrodę svečiai po trijų ketvirčių atsiliko 54:73.
Savo dominavimą vilniečiai pratęsė, neleido svečiams net pagalvoti apie intrigos grąžinimą (84:59) ir mačą laimėjo tvirtai.
Cedricas Hendersonas buvo sustabdytas ir žaidė blogiausią savo sezono mačą LKL, kurią remia „Betsson“. Pelnė 3 taškus (1/7 metimai), rinko -3 naudingumo balus.
„Šiauliai“ neturėjo Cassiuso Stanley, kuris susižeidė koją savaitgalio mače, taip pat – Mariaus Valinsko. „Rytas“ verčiasi be Jordano Caroline‘o.
„Rytas“: Ignas Sargiūnas ir Martynas Echodas po 14, Augustas Marčiulionis, Simas Lukošius ir Jerrickas Hardingas po 13, Artūras Gudaitis 12 (6 atk. kam.).
„Šiauliai“: Dayvionas McKnightas 19, Stefanas Simaničius 13 (9 atk. kam., 23 n.b.), Selimas Fofana 10, Danielis Baslykas 8.