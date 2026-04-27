S. Francisco MVP lenktynėse aplenkęs bulgaras prognozuoja „Žalgirio“ pralaimėjimą

Bulgaras buvo paprašytas įvardinti keturias komandas, kurios jo manymu žais Eurolygos finalo ketverte.
Nedvejodamas S. Vezenkovas pareiškė, jog jame žais jo atstovaujama „Olympiakos“ ir kitas Graikijos klubas – Atėnų „Panathinaikos“.
Vėliau krepšininkas pridėjo, jog į finalinį ketvertą pateks ir Stambulo „Fenerbahce“ su Madrido „Real“.
Šiame reguliariajame sezone sezone S. Vezenkovas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 19,4 taško, atkovojo po 6,7 kamuolio, atliko po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 23,1 naudingumo balo.
Tokie skaičiai leido jam tapti Eurolygos MVP, o antrąją vietą balsavime užėmė „Žalgirio“ prancūzas Sylvainas Francisco.
S. Francisco reguliariojo sezono metu vidutiniškai per mačą įmesdavo po 16,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 6,4 perdavimo ir rinko po 19,5 naudingumo balo.
