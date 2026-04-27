Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
„Monaco“
79
„Barcelona“
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Krepšinis

Smūgis „Panathinaikos“ – treniruotėje sunkią kojos traumą patyrė K. Sloukas

2026 m. balandžio 27 d. 16:47
Lrytas.lt
Eurolygos ketvirtfinaliai jau startuos trimis mačais antradienį, o prieš juos graikų Atėnų „Panathinaikos“ ekipa sužinojo itin nemalonią žinią: klubui nepadės veteranas Kostas Sloukas, praneša SDNA.
Teigiama, kad prieš išvyką į Valensiją po treniruotės graikui suskaudo koja. 36-erių K. Sloukas pajuto skausmus ir buvo išgabentas į ligoninę.
Tyrimai atskleidė kairiojo kelio išorinio menisko plyšimą, tad prireiks rimtos operacijos. Tai reiškia, kad žaidėjui sezonas yra baigtas ir geriausiu atveju krepšininkas galės pradėti žaisti šių metų spalį.
„Hapoel“ metė pirštinę „Panathinaikos“ ir nutraukė keturių pergalių seriją

Savininko fantazijų po pergalės Eurolygoje fone – nepatenkinto buvusio žalgiriečio vaizdas

Šį sezoną Eurolygoje 36 metų 190 cm ūgio veteranas per 21 minutę pelnė 9,6 taško, atkovojo 1,9 kamuolio, atliko 5,1 perdavimo bei rinko 12,6 naudingumo balo.
