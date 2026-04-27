Smūgis „Panathinaikos“ – treniruotėje sunkią kojos traumą patyrė K. Sloukas

Teigiama, kad prieš išvyką į Valensiją po treniruotės graikui suskaudo koja. 36-erių K. Sloukas pajuto skausmus ir buvo išgabentas į ligoninę.
Tyrimai atskleidė kairiojo kelio išorinio menisko plyšimą, tad prireiks rimtos operacijos. Tai reiškia, kad žaidėjui sezonas yra baigtas ir geriausiu atveju krepšininkas galės pradėti žaisti šių metų spalį.
Šį sezoną Eurolygoje 36 metų 190 cm ūgio veteranas per 21 minutę pelnė 9,6 taško, atkovojo 1,9 kamuolio, atliko 5,1 perdavimo bei rinko 12,6 naudingumo balo.
