„Kibirkštis-TOKS" – septintąkart paeiliui Lietuvos čempionė

2026 m. balandžio 28 d. 20:21
Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“ – vėl stipriausia komanda Moterų Lietuvos krepšinio lygoje (MLKL). Sostinės ekipa išvykoje 82:61 (24:10, 21:8, 21:19, 16:24) nugalėjo Klaipėdos „Neptūną-Amberton“.
Finalo serijoje iki trijų pergalių Viliaus Stanišausko auklėtinės triumfavo 3–1.
„Kibirkštis-TOKS“ Lietuvos čempione tapo septintą kartą iš eilės. Pastarąjį kartą kita MLKL laimėjusi komanda buvo Kauno „Aistės-LSMU“ (2018–19 m.).
Vilniaus klubas reguliariajame sezone laimėjo visus 12 mačų. Po atkrintamųjų „Kibirkšties-TOKS“ sezono balansas tapo 17–1.
Susiję straipsniai
„Rytas“ išplatino atsiprašymą dėl trenerio G. Žibėno žodžių

„Rytas“ išplatino atsiprašymą dėl trenerio G. Žibėno žodžių

Paauglystėje Lietuvą palikusi K. Nacickaitė-van der Horst atskleidė, kodėl dabar sugrįžo į tėvynę

Paauglystėje Lietuvą palikusi K. Nacickaitė-van der Horst atskleidė, kodėl dabar sugrįžo į tėvynę

Amerikietės benefisas padėjo vilnietėms apginti „Open Smart Way MLKL“ trofėjų

Amerikietės benefisas padėjo vilnietėms apginti „Open Smart Way MLKL“ trofėjų

Sostinės ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Japreece Dean, kurios sąskaitoje per 25 minutes buvo 20 taškų (2/9 dvit., 4/8 trit., 4/4 baudų), 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.
Klaipėdos komandai Kate Vilka per 36 minutes pelnė 18 taškų (4/7 dvit., 2/8 trit., 4/4 baudų), atkovojo 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei surinko 20 naudingumo balų.
„Neptūnas“: Kate Vilka 18 (4/7 dvit., 2/8 trit., 7 rez. perd.), Cassidy Mihalko 11 (3/6 trit., 12 atk. kam.), Anna Liepina 10 (4/6 dvit., 5 atk. kam.), Alana Goncalo Da Silva 8 (2/4 trit.), Urtė Čižauskaitė 7.
„Kibirkštis“: Japreece Dean 20 (2/9 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd., 4 per. kam., 25 naud.), Justina Miknaitė 9 (2/5 trit.), Daugilė Ūsė (11 atk. kam.), Zoe Wadoux (2/6 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Andjelina Radič po 8.
