„Kibirkštis-TOKS“ – septintąkart paeiliui Lietuvos čempionė

Finalo serijoje iki trijų pergalių Viliaus Stanišausko auklėtinės triumfavo 3–1.
„Kibirkštis-TOKS“ Lietuvos čempione tapo septintą kartą iš eilės. Pastarąjį kartą kita MLKL laimėjusi komanda buvo Kauno „Aistės-LSMU“ (2018–19 m.).
Vilniaus klubas reguliariajame sezone laimėjo visus 12 mačų. Po atkrintamųjų „Kibirkšties-TOKS“ sezono balansas tapo 17–1.
Sostinės ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Japreece Dean, kurios sąskaitoje per 25 minutes buvo 20 taškų (2/9 dvit., 4/8 trit., 4/4 baudų), 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.
Klaipėdos komandai Kate Vilka per 36 minutes pelnė 18 taškų (4/7 dvit., 2/8 trit., 4/4 baudų), atkovojo 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei surinko 20 naudingumo balų.
„Neptūnas“: Kate Vilka 18 (4/7 dvit., 2/8 trit., 7 rez. perd.), Cassidy Mihalko 11 (3/6 trit., 12 atk. kam.), Anna Liepina 10 (4/6 dvit., 5 atk. kam.), Alana Goncalo Da Silva 8 (2/4 trit.), Urtė Čižauskaitė 7.
„Kibirkštis“: Japreece Dean 20 (2/9 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd., 4 per. kam., 25 naud.), Justina Miknaitė 9 (2/5 trit.), Daugilė Ūsė (11 atk. kam.), Zoe Wadoux (2/6 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Andjelina Radič po 8.
