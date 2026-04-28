Bręsta sensacija? Geriausia NBA Rytų konferencijos komanda atsidūrė ant bedugnės krašto

2026 m. balandžio 28 d. 07:11
Lrytas.lt
Tęsiasi NBA atkrintamųjų varžybų kovos, kuriose vis dar netrūksta staigmenų. Savo įspūdingą žygį tęsia „Orlando Magic“, kuri dar kartą patiesė Rytų konferencijoje pirmąją vietą užėmusią „Detroit Pistons“.
Šį kartą naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiame mače „Magic“ laimėjo namuose vykusias rungtynes 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19) ir serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 3:1.
Nugalėtojus į pergalę vedė Desmondas Bane'as, kuris įmetė 22 taškus ir atkovojo 5 kamuolius.
„Pistons“ gretose labiausiai spindėjo Cade'o Cunninghamo žvaigždė – jis pelnė 25 taškus, bet to pergalei neužteko.
Stambulo „Fenerbahce“ žvaigždė įvardijo, kuo jį žavi T. Masiulis ir „Žalgiris“

Stambulo „Fenerbahce" žvaigždė įvardijo, kuo jį žavi T. Masiulis ir „Žalgiris"

Po pertraukos ryškiai atkutęs „Rytas“ per kėlinį sutraiškė „Šiaulių“ ambicijas

Po pertraukos ryškiai atkutęs „Rytas“ per kėlinį sutraiškė „Šiaulių“ ambicijas

„Ryto“ treneris G. Žibėnas paatviravo, kokį vaizdo įrašą specialiai rodė savo žaidėjams

„Ryto“ treneris G. Žibėnas paatviravo, kokį vaizdo įrašą specialiai rodė savo žaidėjams

Kitos serijos rungtynės bus žaidžiamos naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Detroite.
Šios poros nugalėtoja NBA Rytų konferencijos pusfinalyje susikaus su „Cleveland Cavaliers“ klubu.
