Bręsta sensacija? Geriausia NBA Rytų konferencijos komanda atsidūrė ant bedugnės krašto

Šį kartą naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiame mače „Magic“ laimėjo namuose vykusias rungtynes 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19) ir serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 3:1.
Nugalėtojus į pergalę vedė Desmondas Bane'as, kuris įmetė 22 taškus ir atkovojo 5 kamuolius.
„Pistons“ gretose labiausiai spindėjo Cade'o Cunninghamo žvaigždė – jis pelnė 25 taškus, bet to pergalei neužteko.
Kitos serijos rungtynės bus žaidžiamos naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Detroite.
Šios poros nugalėtoja NBA Rytų konferencijos pusfinalyje susikaus su „Cleveland Cavaliers“ klubu.