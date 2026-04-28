Eurolygos ketvirtfinalių šou prasideda: „Fenerbahce“ – „Žalgiris“

Tai yra pirmosios ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės.
Reguliariajame sezone Stambulo krepšininkai iškovoję 24 pergales užėmė 4-ąją vietą.
Žalgiriečiai laimėję 23 susitikimus finišavo 5-oje pozicijoje.
„Žalgiris“ šį sezoną abu kartus susitvarkė su Š. Jasikevičiaus treniruojama Turkijos ekipa. Namuose žalgiriečiai laimėjo 84:81, išvykoje – 92:82.
Paskutinį kartą kauniečiai Eurolygos atkrintamosiose žaidė 2022/2023 metų sezone. Tuomet „Žalgiris“ susitiko su to pačio Š. Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“, o seriją iki 3 pergalių sausai 3:0 laimėjo katalonai.
