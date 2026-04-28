Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
SportasKrepšinis

Eurolygos ketvirtfinalių šou prasideda: „Fenerbahce“ – „Žalgiris“

2026 m. balandžio 28 d. 19:45
Lrytas.lt
Antradienį Kauno „Žalgiris“ po dviejų metų pertraukos sugrįžta į Eurolygos atkrintamąsias varžybas, kur vėl siekia įveikti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą ekipą, šįkart – Stambulo „Fenerbahce“.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai yra pirmosios ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės.
Susiję straipsniai
Kaip gyvena „Fenerbahce“? Pergalė prieš „Žalgirį“ klubo organizacijai būtų menka paguoda

J. Lekšas: „Jei pavyks užkabinti tašką Stambule – kitą savaitę Kaunas oš“

Po Šaro kritikos valdžiai dėl vaikų situacijos – Migracijos departamento atsakas

Reguliariajame sezone Stambulo krepšininkai iškovoję 24 pergales užėmė 4-ąją vietą.
Žalgiriečiai laimėję 23 susitikimus finišavo 5-oje pozicijoje.
„Žalgiris“ šį sezoną abu kartus susitvarkė su Š. Jasikevičiaus treniruojama Turkijos ekipa. Namuose žalgiriečiai laimėjo 84:81, išvykoje – 92:82.
Paskutinį kartą kauniečiai Eurolygos atkrintamosiose žaidė 2022/2023 metų sezone. Tuomet „Žalgiris“ susitiko su to pačio Š. Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“, o seriją iki 3 pergalių sausai 3:0 laimėjo katalonai.
Kauno ŽalgirisStambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius
