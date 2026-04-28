J. Valančiūnas per 10 minučių prasižengė net 5 kartus, bet šventė gyvybiškai svarbią pergalę

2026 m. balandžio 28 d. 08:23
Lrytas.lt
Kelias rungtynes iš eilės trenerio pasitikėjimo nesulaukęs Jonas Valančiūnas grįžo ant parketo, o jo atstovaujama „Denver Nuggets“ iškovojo gyvybiškai svarbią pergalę NBA atkrintamosiose varžybose.
Naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiame mače „Nuggets“ namuose 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38) palaužė „Minnesota Timberwolves“ klubą ir sušvelnino serijos iki keturių pergalių rezultatą 2:3.
J. Valančiūnas produktyviai išnaudojo savo laiką aikštėje – lietuvis per 10 minučių pelnė 9 taškus (4/4 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, bet prasižengė net penkis kartus.
Nugalėtojus į pergalę vedė įspūdingą trigubą dviženklį surinkęs Nikola Jokičius – serbas įmetė 27 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 16 rezultatyvių perdavimų.
Išretėjusią svečių komandą į priekį traukti bandė Juliusas Randle'as – jis pelnė 27 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Primename, kad praėjusiame serijos mače traumas patyrė ir iš „Timberwolves“ rikiuotės iškrito komandos lyderis Anthony Edwardsas ir gynėjas Donte DiVicenzo.
