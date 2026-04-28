Pirmąjį dvikovos kėlinį įspūdingu tritaškiu uždarė šeimininkų puolėjas Tarikas Biberovičius, o jo įkvėpta „Fenerbahce“ komanda pradėjo spurtą, galiausiai ir užtikrinusį persvarą, kurios žalgiriečiai panaikinti nebesugebėjo.
„Manau, kad tikrai sužaidėm labai gerą pirmą pusę, ypač antrą kėlinį, kur atrodėm solidžiai, fiziškumas atitiko playoffų krepšinį, atitiko tą krepšinį, kurį nori žaisti „Žalgiris“. Kai kuriose situacijoje suradom pranašumų. Trečiam kėliny pametėm galvas, visiškai viską. „Žalgiris“ nuėjo į priekį, atsigavo.
Gerai, kad po to žaidėjams pavyko susivaldyti, surasti sprendimus gerus. Aišku, Nando [de Colo] patirtis padėjo šitoj situacijos ir kažkiek pavyko nutolti. Bet vėl – negalėjom užbaigti dėl paprastų klaidų. Labai patenkintas, kad yra 1:0, labai patenkintas dauguma rungtynių, ir reikia žiūrėti, kaip išlaikyti tą lygį“, – po pergalės kalbėjo Šaras.
Iš viso „Fenerbahce“ turkas surinko net 26 taškus, pataikydamas 6 tritaškius iš 8 bandymų.
Visgi būtent dėl T. Biberovičiaus Šaras ir pripažino padaręs klaidą.
„Suradom mes jį kai kuriuose sprendimuose. Tarikas tikrai įsijungė gerai. Galbūt aš jį perlaikiau pirmoj pusėj, nes išėjęs trečiam kėliny atrodė biškį pridusęs. Dabar taip šnekėt „ant karštųjų“, velnias žino... Reikia video pažiūrėt.“
– „Žalgiris“ irgi yra kieta komanda. Kiek svarbu jums pirmiems užduoti tą toną?
– Aš manau, „Žalgiris“ niekada neturėjo problemų su fiziškumu – jie ant to išlaikė visą lygį sezono metu. Jie yra lygesnė komanda negu mes. Mane labai jaudina tie bangavimai mūsų. Tikrai atrodo, kad galim žaist krepšinį, nežinau, kas mums atsitinka.
Ir Manisoj, ir Lione, ir dabar tos rungtynės. Iš kitos pusės reikia džiaugtis, kad turi didžiulį pliusą playoffuose. Vis tiek tos komandos yra apylygės ir nelabai išlaikysi tą dalyką. Gal aš ir perlenkiu lazdą.
– „Žalgirio“ žaidėjai po rungtynių sakė, kad pralaimėjimo priežastis buvo fiziškumo stoka. Kaip jums pavyko jį išnaudoti?
– Fiziškumo tu čia niekur neišnaudosi. Jie turi didelius vyrus ir mes turim didelius vyrus. Nežinau, kaip čia. Galim daug šnekėti ir taip toliau. Mes valandų valandas sėdim tam ofise, diskutuojam, o tu baigi rungtynes ir žiūri, kas laimėjo tuos 50–50 kamuolius.
Pažiūrėkit: „Žalgiris“ – 27 baudos, reiškias, mes labai blogai jas padarėm, labai blogai sunaudojom. Jie ir vidurkį turėjo prieš mus 26-ias per sezoną visą. Kažkur, sakau, nepadarėm, bet svarbiausia, kad 1:0, reikia eiti namo ir mokintis iš daug ko.
– Kai vasarą vedėte seminarą Graikijoje, labai akcentavote, kad norite šimtaprocentinio žaidėjų atsidavimo ir šimtaprocentinės energijos. Kiek tą skiepijote pastaruoju metu žaidėjams, kad nebūtų bėgimo ristele?
– Jeigu playoffuose bėgsi ristele, tai tu važiuok namo – kitaip čia mes nieko daugiau ir nepadarysim. Tikrai jautėsi, kad atsakėm į fiziškumą, o trečiam kėliny jie pro mus ėjo kaip pro stovinčius.
– Ar gynyboje neatsiliekantis 38-erių Nando de Colo verčia pasitempti ir kitus komandos žaidėjus?
– Ko gero. Nando visą laiką visais laikais buvo didelis profesionalas. Tikrai daug dirba su savo kūnu, kai kuriose situacijose jam sunku, aišku, jam yra, bet tai yra faktorius. Jis yra skirtingas nuo kitų žaidėjų, kuriuos turim. Ta patirtis yra neįkainojama.
– Kaip galvojate, namų aikštė davė šiandien pranašumą?
– Žiūrint į statistiką tai velnias žino, ar davė.
– Dažnai būna, kad po pirmų rungtynių, kurias užtikrintai laimi... (nutraukia klausimą)
– Pažiūrėk į marškinius. Galvoji, užtikrintai laimėjom? Tikrai negalvoju, kad užtikrintai laimėjom. Jie visą laiką buvo distancijoj. Iš viso šiuolaikiniam krepšiny to užtikrintumo nelabai būna.
– Norėjau paklausti, kad po tokių sąlyginai lengvai dviženkliu skirtumu laimėtų... (vėl nutraukia klausimą)
– Aš vėl pabrėžiu, kad man jos neatrodė. Nesutinku su klausimu.
– Kokie yra didžiausi pavojai prieš antras rungtynes?
– Kad neišeit kaip trečiam kėliny. Čia bus visiškai tokios visos rungtynės. Jos bus iš detalių. Sakau – jos buvo daugumą rungtynių gerai išpildytos. Tik tu atsileidi – jie grįžta. Keletoj situacijų jie mus tikrai nubaudė. Reikia eit ir spręst problemas.
– Priminsite žaidėjams, kaip pirmose rungtynėse Ž. Obradovičiaus „Fenerbahce“ sutriuškino „Žalgirį“, bet antrosiose... (vėl nutraukia klausimą)
– Nu atsiprašau. Nelygink 40 taškų skirtumo su šitom rungtynėm. Dabar jau „iš lempos“ klausimus uždavinėjat, tai varau namo.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių