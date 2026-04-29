„Rytas“ mačo pabaigoje iš „Neptūno“ atėmė pergalę ir įsitvirtino antroje LKL vietoje

Šis laimėjimas vilniečiams garantavo tarpusavio pranašumą, tad klaipėdiečiams belieka vienintelis variantas pasiekti tarpusavio pranašumą – laimėti likusius keturis mačus ir tikėtis trijų sostinės krepšininkų nesėkmių iš tiek pat galimų. Tokiu atveju „Neptūnas“ viena pergale aplenktų „Rytą“.
Svečiai rungtynes pradėjo 5 taškais per minutę, tačiau šeimininkai netruko įsivažiuoti ir patys. Nors pranašumu pradžioje kiek ilgiau disponavo vilniečiai, pirmojo ketvirčio pabaigoje pirmavo jau klaipėdiečiai. Visgi po dešimties minučių švieslentėje degė lygybė – 24:24.
Susiję straipsniai
Kone identiškai klostėsi ir antrasis ketvirtis, kurio metu nė vienai komandai nepavyko įgyti solidesnės persvaros. Po itin atkaklios kovos „Rytas“ išsaugojo minimalų pranašumą ir prieš ilgąją pertrauką pirmavo rezultatu 46:45.
Po pertraukos sąlyginai didelę šio mačo kontekste persvarą įgijo „Rytas“ (54:48). Tačiau už to užsikabinti ir nutolti nepavyko.
Po trečiojo kėlinio vilniečiai atsiliko 66:67. Tačiau ketvirtojo kėlinio pradžia priklausė „Rytui“, kuris greitomis atakomis sugebėjo padidinti skirtumą iki 76:69.
Įpusėjus lemiamam ketvirčiui „Rytas“ ir toliau turėjo šiokią tokią persvarą – 83:76.
Priešpaskutinę mačo minutę svečiai buvo priekyje 89:80, tačiau intrigą pabandė tritaškiu sugrąžinti Mindaugas Girdžiūnas. Vis dėlto paskutinę minutę Ignas Sargiūnas iš esmės padėjo tašką ties nugalėtojų klausimu – 94:85.
Iki šiol žaistuose mačuose vilniečiai laimėjo 97:93 ir 100:95, o trečiame rate „Neptūnas“ nugalėjo 95:87.
LKL vicečempionai po šios pergalės padidino atotrūkį nuo trečioje vietoje žengiančio „Neptūno“: antri esantys sostinės krepšininkai turi jau 19 laimėjimų, o klaipėdiečiai – 16.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 24, Donatas Tarolis 18, Aurimas Majauskas 12, Mindaugas Girdžiūnas ir Arnas Velička po 10, Karlis Šilinis 6.
„Rytas“: Artūras Gudaitis ir Gytis Masiulis po 19, Ignas Sargiūnas 14, Martynas Paliukėnas 10, Speedy Smithas 9, Kay'us Bruhnkeir Jerrickas Hardingas po 7, Jordanas Caroline'as 6.