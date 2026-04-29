„Ryto“ treneris G. Žibėnas po pergalės prieš „Neptūną“ turėjo dovaną žaidėjams

Klaipėdiečiai tik kartą įveikė sostinės krepšininkus – trečiame rate nugalėjo 95:87. Po pergalės „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas tikino, kad reikia krepšininkus pagirti, nes jie žaidė trečią mačą per penkias rungtynes.
„Sunkios rungtynės visada yra Klaipėdoje. Džiaugiamės išsivežta pergale – ji mums svarbi dėl suprantamų priežasčių, – tikino G.Žibėnas. – Energija gal ir nebuvo aukščiausio lygio, bet turiu žaidėjus pagirti, kad suprasdami rungtynių svorį jie išlaikė koncentraciją, discipliną ir išvengė psichologinių bei emocinių klaidų.
Tai nėra lengva dabartiniu momentu ir prieš „Neptūną“. Ką buvome sutarę, tą žaidėjai stengėsi įvykdyti.
– Kas labiausiai pykdė šiame mače?
– Kai žaidi trečias rungtynes per 5 dienas, reikia suprasti ir žaidėjus. Kažkur gali reikalauti kažko papildomo, bet žinai ir žaidėjų jėgų limitus. Jie tikrai nusipelnė papildomos laisvos dienos.
