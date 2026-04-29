„Iš tikrųjų tikrai padarėm tų klaidų, kurių neturi būti tokiu metu“, – atvirai trečiadienį pripažino M. Šernius.
„Žinom, kurioj vietoj dabar esam, koks periodas. Norisi jų kuo mažiau. Apie tas klaidas... Bandysim jas taisyti. Vis tiek varžovas – neeilinis. Tikrai žinojom, kad jų bus, bet jų buvo tikrai per daug.“
„Fenerbahce“ krepšininkai „Žalgiriui“ per pirmąsias šešias antrojo kėlinio minutes leido pelnyti vos tris taškus, o prie to prisidėjo ir tai, kad aikštelėje tuomet nerungtyniavo nei Sylvainas Francisco, nei Nigelis Williamsas-Gossas.
Pasak pirmus metus komandoje dirbančio specialisto, būtent šios situacijos kaskart bandoma išvengti, o ji ir sukūrė tokį Stambulo ekipos spurtą.
„Viskas prasidėjo nuo to, kad Nigeliui jau reikėjo eiti keistis, o tuo pat metu prabrėžė Cisco veidą. Teisėjas sustabdė, sako: „Tu turi šiek tiek pasitaisyti.“ Kol daktaras sutvarkė, tos dvi-trys minutės tikrai mums buvo ne į naudą. Likom aikštelėje be dviejų pagrindinių žaidėjų.
Tas žaidimas suolelio žaidėjų... Mums tikrai reikėjo jų pagalbos. Minus aštuoni taškai per tas dvi-tris minutes daug ką davė iš neigiamos pusės“, – aiškiai kalbėjo M. Šernius.
– Reikia, kad visada aikštelėje būtų arba Cisco, arba Nigelis, taip?
– Pageidavimas čia labai aiškus – tą supratom ties Kalėdom, kad taip turi būt. Ne visąlaik pavyksta tai įgyvendinti.
– Ir „Fenerbahce“ aišku, kam reikia įbrėžti.
– Jie brėžia jam 40 minučių. Žaidė trisdešimt [minučių], bet brėžė keturiasdešimt (šypsosi).
– Ar dėl to gali būti korekcija ir startiniame penkete?
– Čia jau klausimas ne man, vyr. treneris spręs. Aišku, nesinori čia dabar spręsti, kas bus starto penkete ar ne, bet signalas aiškus, kad vienas iš gynėjų tikrai turi būt.
– Žiūrint į atsarginių žaidimą, taškų mažai, bet buvo ir dvejonės. Kaip bandote įpūsti psichologinės jėgos?
– Tikrai taip. Vis tiek tai yra atkrintamosios, o ne visi jas yra pajutę, ypač žaidžiant prieš „Fenerbahce“, kur Šaras yra įdiegęs gynybos mentalitetą, visą laiką viskas kontakte 40 minučių. Tiek prieš rungtynes visa ta aura, kas vyko, manau, pasijuto, bet čia mūsų darbas yra tai pataisyt.
– Edgaras Ulanovas minėjo, kad „Fenerbahce“ jo nenustebino. Buvo kokių nors specifinių pokyčių iš Šaro pusės?
– Reguliarus sezonas, daug rungtynių – tikrai matėm daug rungtynių, nes prieš kiekvienas rungtynes ruošiantis, jeigu „Fenerbahce“ netoli žaisdavo, visada žiūrėdavom į taktiką. Galėjai pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia.
Korekcijas tikrai pamatėm: pamatėm, kaip jie ginasi prieš mūsų ketvirtus numerius, kaip jie 30 minučių įvelia Cisco tiek puolime, tiek gynyboje, pamatėme, kaip jie dengia mūsų postą tiek prieš gynėjus, tiek prieš didelius.
Fiziškumas – tikrai aukšto lygio. Visa tai turėsim atlaikyt, bet mes komandą nuteikinėjom, žinojom, kad taip bus, bet turbūt, kaip gyvenime dažnai nutinka, tu turi pats ant savęs pajaust, kad tai suprastum.
– Bandėte slėpti S. Francisco gynyboje: iš pradžių su T. Biberovičiumi, vėliau su B. Colsonu. Turbūt nebuvo idealus variantas, nes jie išnaudojo tas progas?
– Mes jį visą laiką statom ant trečios pozicijos – Šarui tai nebuvo naujiena, turėjo prieš rungtynes numatyt. Vaizdo analizėje matosi, kad tik penki taškai praleisti Cisco. Atsakomybę turi visi kiti priimti.
– Per pirmą rungtynių pusę buvo panaudoti visi 12 žaidėjų. Yra tikimybė, kad bus siaurinama rotacija?
– Dinamiškas krepšinis – nenuspėsi. Manau, kad rungtynių metu nuo varžovų ir visų kitų dalykų priklausys. Čia dabar sunku spėti.
– Daug sirgalių kėlė klausimą, kad reikia išleisti Deividą Sirvydį 17-kai sekundžių. Jūs, kaip treneris, galite paaiškinti tokio sprendimo idėją?
– O ką, jūs nematę, kad kas nors žaistų bent vieną sekundę? Jeigu tu komandai esi naudingas 17 sekundžių, tu turi viską atiduoti per tas 17 sekundžių.