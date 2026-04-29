Priešingai nei prieš pirmąjį mačą, prieš antrąją dvikovą Stambulo ekipos vyr. treneris Šarūnas Jasikevičius su žiniasklaida klubo sprendimu nebendravo.
Visgi lietuviškumo Turkijos treniruotėje buvo – su Lietuvos žiniasklaida noriai kalbėjo Šaro asistentas Kazys Maksvytis.
Vyriausiojo trenerio duonos ilgus metus ragavęs iš Darbėnų kilęs specialistas pripažino, kad pernelyg pailsėti neišėjo.
Š. Jasikevičius – apie padarytą klaidą ir kodėl nemano, kad pergalė buvo užtikrinta: tikrai negalvoju
„Žymiai mažiau [miego], nes, be abejo, darėm rungtynių analizę. Patys žinot – vykstant atkrintamosioms nieko neišrasi. Analizuoji buvusias rungtynes, visų pirma, tada bandai nuspėti, ką varžovas pakeis, ir bandai pats kažką pakeisti, kas galbūt veiktų geriau kitose rungtynėse“, – kalbėjo K. Maksvytis.
Netrukus jis pripažino, kad nepaisant patirto pralaimėjimo „Žalgiris“ turi tikrai daug vietos, kur gali patobulėti ir geriau išpildyti žaidimo planą, o ketvirtadienio dvikova bus visai kitokia.
„Manau, kad jie prisitaikys prie mūsų gynybos, prie pačios aplinkos, prie išvykos salės, kažkiek gal susimes savo metimus, galbūt mes neduosim tiek tų metimų. Kitos rungtynės – kita istorija“, – tvirtai teigė K. Maksvytis.
– O kokie jūsų rezervai?
– Manau, kad nežaidėm visų lygiai, ypatingo trečią kėlinį. Kažkiek baudė „Žalgiris“ tokiose paprastose situacijoje. Turėsim pagerinti situaciją, kad praleistume mažiau taškų.
– Ar jautėte, kad ir sėkmė buvo jūsų pusėje?
– Nepasakyčiau. O ką jūs apie tai, kad Nando de Colo buvo 0/6? Kitą kartą sumes 4/6. Taip pat kaip ir S. Francisco turės ne 2/9, o 5/9. Rezervo yra abiejose pusėse. Kažkiek pirmoj pusėj mums sukrito sunkūs metimai, bet T. Biberovičius gali sumest tokius metimus.
– Atkrintamosiose daug lemia psichologija. Kaip išlaikyti tą maksimalų nusiteikimą prieš antrąsias rungtynes?
– Dirbam tą darbą. Kaip sakoma, kai tu pradedi laimėt 1:0, tas 1:0 pradeda veikt prieš tave: yra atsipalaidavimas ir galbūt galvojimas, kad jau darbą padarei. 1:1 turbūt būtų geras rezultatas „Žalgiriui“ esant dabartinėj situacijoj.
Vėl viskas iš naujo, dar sunkesnės rungtynes. Vėl bandysim laimėt, bet manau, kad bus dar negražesnės rungtynės, nes žaidėjai nespės atsistatyt, daugiau kontakto, mažiau galbūt rezultatyvumo. Bandau spėt, kad bus dar negražesnės rungtynės. Bus labai sunku.
– Užtenka komandai patirties, kad neatsipalaiduotų?
– Dabar mes tos patirties turim daugiau, kai sugrįžo visi žaidėjai. Vienu metu matėt, kad mums jų labai trūko. Net ir tokia komanda kaip „Fenerbahce“ kai neturi vieno ar dviejų pagrindinių žaidėjų, tai atsiliepia – tą patį matėm ir su „Žalgiriu“, kur suoliuko galbūt indėlio pritrūko.
Mes stebim juos, jie – mus. Visų žaidėjų reikia dabar, ypatingai, kai reikia žaisti už vienos dienos.
– Atkrintamosiose dalyvavote kaip vyr. treneris, dabar jose dalyvaujate kaip asistentas. Kaip siekiate tuo pasimėgauti, ko stengiatės pasisemti?
– Dėl tokių rungtynių mes ir žaidžiam, ir jūs, ir mes dėl tokių rungtynių dirbam savo darbą. Iš kitos pusės, čia nėra atostogos, pasimėgavimas – tai yra bemiegės naktys, tai yra stresas. Galbūt jo kažkiek mažiau, kai esi asistentas, bet vis tiek tai yra atkrintamosios rungtynės ir žinom, kad toliau išeis tik viena komanda.
– „Žalgirio“ trenerių štabas didžiąją dalimi Eurolygos atkrintamosiose yra naujokai. Kaip prisimenate savo pirmąjį kartą ir ką galbūt galėtumėte jiems patarti?
– Nieko nenorėčiau patarinėt (šypsosi). Manau, kad turi patirties tiek Tomas Masiulis, tiek Mantas Šernius, tiek buvę žaidėjai. Padarys jie pakitimus.
– Šiuo metu „Fenerbahce“ futbolo sekcija išgyvena didžiulius pasikeitimus. Ar nuo to kiek nors skauda krepšiniui?
– Mes žinom, žiūrim, kas vyksta klube, bes mes turim gerus krepšinio sekcijos vadovus, gerą GM'ą (generalinį vadybininką – red.), kuris mus kaip skydas apsaugo nuo pašalinio šurmulio. Kažkiek stebim, kažkiek pergyvenam, nes teko ir futbolo rungtynėse apsilankyti. Be abejo, žiūrim labiau savo sekciją. Mūsų krepšinio [sekcijoje] ir šiaip pačiam klube yra ganėtinai stabilu.
– Komandos vadovas Derya Yannieris yra minėjęs, kad šį sezoną „Fenerbahce“ komanda pirmą kartą dirba pelningai. Jaučiasi tas organizacijos lygis ir dydis čia dirbant?
– Turbūt pagrindinis dalykas yra ta didžiulė ta jų fanų bazė. Jei neklystu, kai jie renka prezidentą, vien balsuoti teisę turi 60 tūkstančių žmonių, o kiek dar yra fanų. Tiesiog jaučiasi ta didžiulė „Fenerbahce“ fanų bazė pradedant futbolu ir baigiant krepšiniu.
– Yra minčių grįžti į vyr. trenerio kėdę?
– Tos mintys dėliojasi dėl kitų sezonų, bet tiesiog abi tos kėdės yra savotiškai patogios, savotiškai nepatogios. Dabar esam čia, koncentruojamės į vieną tikslą ir tiesiog apie nieką kitą daugiau negalvojam.
– Buvo bandymų sezono metu persivilioti Jus?
– Ne, bet ir sezono metu aš ir pats neičiau. Jei priimu tokį sprendimą, aš turiu atidirbt.
– LKL prezidentas R. Milašius pasižymėjo teiginiu, kad žaidėjams nemokėtų algų. Pats esate buvęs klubuose, kur nelabai mokėjo algų. Ką manote apie tai?
– Na, man atrodo, kad prezidentas kiek netinkamai leptelėjo, nes reikia gerbt sutartis tiek žaidėjų, tiek klubo narių. Jei pasirašė sutartis, kad ir kaip blogai žaistų, reikia išmokėti tas algas. Prezidentas netinkamai išsireiškė.
