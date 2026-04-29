Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
„Monaco“
79
„Barcelona“
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Krepšinis

E. Atamano emocijos: iškovojęs pergalę skubėjo džiaugtis su „Panathinaikos“ bosu

2026 m. balandžio 29 d. 11:30
Lrytas.lt
Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ ekipa dramatiška pergale pradėjo Eurolygos atkrintamąsias varžybas.
Antradienį vykusiame mače Graikijos klubas išvykoje 68:67 palaužė „Valencia“ krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
Nors mačas vyko Ispanijoje, rungtynes gyvai stebėjo nemenkas būrys „Panathinaikos“ sirgalių, į areną taip pat atvyko ir ekipos vadovybė.
Šalia atsarginių žaidėjų suolo krepšininkus stengėsi įkvėžti charizmatiškasis „Panathinaikos“ bosas Dimitrios Giannakopoulos.
Stambule kritęs „Žalgirio“ vedlys pripažino: „Antrasis kėlinys mus nužudė“

Stambule kritęs „Žalgirio“ vedlys pripažino: „Antrasis kėlinys mus nužudė“

Lyg iš kitos planetos – V. Wembanyama neįtikėtinai blokavo metimą

Lyg iš kitos planetos – V. Wembanyama neįtikėtinai blokavo metimą

Po pralaimėjimo „Žalgirio“ rūbinėje – ir šypsenos

Po pralaimėjimo „Žalgirio“ rūbinėje – ir šypsenos

Pasibaigus rungtynėms Graikijos klubo treneris Erginas Atamanas pirmiausia būtent ir nuskubėjo džiaugtis pas komandos savininką.
Abu vyrai neslėpė emocijų – jie laikė vienas kito už riešų ir rėkė taip demonstruodami savo džiaugsmą dėl iškovotos pergalės.
Antrosios serijos rungtynės vėl bus žaidžiamos Valensijoje – mačas įvyks ketvirtadienį.
