E. Atamano emocijos: iškovojęs pergalę skubėjo džiaugtis su „Panathinaikos“ bosu

Antradienį vykusiame mače Graikijos klubas išvykoje 68:67 palaužė „Valencia“ krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
Nors mačas vyko Ispanijoje, rungtynes gyvai stebėjo nemenkas būrys „Panathinaikos“ sirgalių, į areną taip pat atvyko ir ekipos vadovybė.
Šalia atsarginių žaidėjų suolo krepšininkus stengėsi įkvėžti charizmatiškasis „Panathinaikos“ bosas Dimitrios Giannakopoulos.
Pasibaigus rungtynėms Graikijos klubo treneris Erginas Atamanas pirmiausia būtent ir nuskubėjo džiaugtis pas komandos savininką.
Abu vyrai neslėpė emocijų – jie laikė vienas kito už riešų ir rėkė taip demonstruodami savo džiaugsmą dėl iškovotos pergalės.
Antrosios serijos rungtynės vėl bus žaidžiamos Valensijoje – mačas įvyks ketvirtadienį.
Marius Grigonis Atėnų Panathinaikos Erginas Atamanas
