Išsiskyrė G. Kurtinaičio ir klubo keliai

2026 m. balandžio 29 d. 16:21
Kauno rajono „Omega-Tauras“ ekipa paskelbė, kad skiriasi klubo ir trenerio 39-erių Giedriaus Kurtinaičio keliai. Jis šiame klube dirbo 5 metus.
„Dėkojame už darbą, energiją ir viską, ką atidavėte šiai komandai. Tai buvo svarbi mūsų istorijos dalis. Atėjo laikas naujam etapui – tiek komandai, tiek treneriui“, – parašė NKL komanda.
G. Kurtinaičio trenerio karjera prasidėjo Regionų krepšinio lygos (RKL) 2015–16 m. sezone, kai jis tapo žaidžiančiuoju Raseinių „Rasų“ vyr. trenerio asistentu, o sezono viduryje – pagrindiniu šios komandos strategu.
15 pergalių per 40 dvikovų antrame pagal pajėgumą čempionate šiemet iškovojusi Kauno r. ekipa šiemet liko už atkrintamųjų borto – tryliktoje turnyro lentelės pozicijoje.
Prabėgusiame „URBO-NKL“ sezone Kauno r. komanda nužygiavo iki ketvirtfinalio etapo.
