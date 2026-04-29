Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
42
Hapoel Tel Aviv
25
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
SportasKrepšinis

Ketvirtosios Eurolygos ketvirtfinalio poros startas: „Real“ prieš „Hapoel“

2026 m. balandžio 29 d. 21:23
Eurolygoje trečiadienio vakarą savo ketvirtfinalio seriją pradeda paskutinė ketvirtoji pora – Madride vietos „Real“ santykius aiškinasi su Tel Avivo „Hapoel“. Komandos kovoja iki trijų pergalių.
Karališkasis klubas reguliariame sezone užėmė trečiąją vietą, iškovojęs 24 laimėjimus. Tuo tarpu „Hapoel“ liko šeštas su 23 pergalėmis.
Šiame sezone „Real“ du kartus nugalėjo Izraelio klubą, šventęs laimėjimus 92:83 ir 75:74.
