Lyg iš kitos planetos – V. Wembanyama neįtikėtinai blokavo metimą

Naktį iš antradienio į trečiadienį vykusiame mače „Spurs“ namuose 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30) pranoko „Portland Trail Blazers“ krepšininkus ir laimėjo seriją iki keturių pergalių 4:1.
V. Wembanyama pergalingame mače žaidė itin universaliai – milžinas įmetė 17 taškų (4/5 dvit., 1/2 trit., 6/6 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir blokavo net 6 varžovų metimus.
Ketvirtajame kėlinyje jis pasižymėjo neįtikėtino efektingumo bloku, kai į tribūnas „pasiuntė“ Deni Avdijos mestą kamuolį.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose sužaidė De'Aaronas Foxas – jis įmetė 21 tašką.
Kitame atkrintamųjų varžybų etape „Spurs“ susikaus su „Denver Nuggets“ ir „Minnesota Timberwolves“ poros nugalėtojais. Pastaroji kol kas pirmauja 3:2.