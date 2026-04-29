Margiris Normantas tapo FIBA Europos taurės laimėtoju

Pirmąjį susitikimą PAOK namie laimėjo 79:73, bet to neužteko galutinei pergalei ir trofėjui.
Nuo mačo starto žaidęs M. Normantas buvo rezultatyviausias savo ekipoje – per 28 minutes pelnė 17 taškų (4/4 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), atsikovojo 4 kamuolius turėjo 20 naudingumo balų.
Pralaimėjusiai ekipai T. Dimša per 31 minutę įmetė 13 taškų (0/2 dvit., 4/8 trit., 1/2 baud.), atsikovojo 2 kamuolius, surinko 7 naudingumo balus.
„Surne“ tapo pirma komanda, kuri FIBA Europos taurėje triumfavo antrą sezoną iš eilės.
„Surne“: Margiris Normantas 17 (4/4 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud., 4 atk. kam.), Darrunas Hilliardas 16 (1/4 dvit., 3/6 trit., 5/6 baud., 5 rez. perd.), Luke'as Petrasekas (2/3 dvit., 3/3 trit., 1/2 baud., 4 atk. kam.) ir Melwinas Pantzaras (0/1 trit., 8/11 baud., 5 rez. perd.) po 14, Tryggvi Hlinasonas 9.
PAOK: Breeinas Tyree 19 (4/14 dvit., 3/8 trit.), Tomas Dimša 13, Benas Moore'as 11 (3/4 dvit., 5/8 baud., 5 atk. kam.), Patrickas Beverley ir Timmy Allenas po 9.
