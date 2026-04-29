Margiris Normantas tapo FIBA Europos taurės laimėtoju

2026 m. balandžio 29 d. 23:28
Margiris Normantas trečiadienį pasidabino pirmuoju šio sezono titulu – kartu su atstovaujama ispanų Bilbao „Surne“ ekipa tapo FIBA Europos taurės čempionu. Finalo atsakomosiose rungtynėse „Surne“ namie 89:74 (19:23, 24:18, 27:16, 19:17) palaužė graikų Salonikų PAOK, kuriai atstovauja Tomas Dimša.
Pirmąjį susitikimą PAOK namie laimėjo 79:73, bet to neužteko galutinei pergalei ir trofėjui.
Nuo mačo starto žaidęs M. Normantas buvo rezultatyviausias savo ekipoje – per 28 minutes pelnė 17 taškų (4/4 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), atsikovojo 4 kamuolius turėjo 20 naudingumo balų.
Susiję straipsniai
„Rytas“ mačo pabaigoje iš „Neptūno“ atėmė pergalę ir įsitvirtino antroje LKL vietoje

„Ryto“ treneris G. Žibėnas po pergalės prieš „Neptūną“ turėjo dovaną žaidėjams

Vejasi LKL atkrintamųjų traukinį – didelį pranašumą iššvaistę jonaviečiai vis tiek tėškė antausį „Lietkabeliui“

Pralaimėjusiai ekipai T. Dimša per 31 minutę įmetė 13 taškų (0/2 dvit., 4/8 trit., 1/2 baud.), atsikovojo 2 kamuolius, surinko 7 naudingumo balus.
„Surne“ tapo pirma komanda, kuri FIBA Europos taurėje triumfavo antrą sezoną iš eilės.
„Surne“: Margiris Normantas 17 (4/4 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud., 4 atk. kam.), Darrunas Hilliardas 16 (1/4 dvit., 3/6 trit., 5/6 baud., 5 rez. perd.), Luke'as Petrasekas (2/3 dvit., 3/3 trit., 1/2 baud., 4 atk. kam.) ir Melwinas Pantzaras (0/1 trit., 8/11 baud., 5 rez. perd.) po 14, Tryggvi Hlinasonas 9.
PAOK: Breeinas Tyree 19 (4/14 dvit., 3/8 trit.), Tomas Dimša 13, Benas Moore'as 11 (3/4 dvit., 5/8 baud., 5 atk. kam.), Patrickas Beverley ir Timmy Allenas po 9.
