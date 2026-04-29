Žvelgiant į rungtynių statistiką neilgtrukus gali įstrigti vienas faktas – „Žalgirio“ atsarginiai žaidėjai pelnė vos 9 taškus, o tokią statistiką turbūt geriausiai atspindėjo du pramesti Dustino Slevos baudos metimai po išprovokuotos pražangos metant tritaškį.
„Nežinau, sunku paaiškinti... – po rungtynių dūsavo pirmasis nuo atsarginių suolelio pakilęs ir pirmajame kėlinyje išėjęs į aikštelę Dovydas Giedraitis. – Galbūt nebuvom tiek pasiruošę. Nežinau, nėra tam paaiškinimo tikrai.
Daugumą atakų vis tiek eidavo startinio penketo žaidėjams, nebuvo išimtas startinis penketas, tai jie likdavo aikštelėje, tie deriniai „ant jų“ daugiau eidavo. Nežinau, kodėl taip nutiko. Suolas turėjo prisidėt daugiau.“
Edgaras Ulanovas kalbėdamas su Lrytas minėjo, kad po kiekvieno pralaimėjimo yra ypatingai sunku užmigti nepaisant to, koks tas pralaimėjimas buvo. Kiek vėliau kalbėjęs 25-erių „Žalgirio“ gynėjas tik patvirtino šį teiginį.
„Sunku, tikrai sunku. Daug garso, daug emocijų, adrenalinas – viskas susideda. Tikrai ilgai vartaisi lovoje. Bet ką padarysi – taip jau nutinka. Kaip visą sutrumpint... Sunku tai padaryt“, – atvirai teigė Dovydas.
Edgaras Ulanovas ir Dovydas Giedraitis po rungtynių į klausimus atsakinėti atsisako labai retai. Noriai su žurnalistais bendrauja ir užsieniečiai: tiek Mosesas Wrightas, tiek Sylvainas Francisco buvo apsupti žurnalistų ir ne vieną minutę kalbėjo apie rungtynes.
Visgi dažnai spalvingiausius komentarus pateikiančio žmogaus žurnalistams patekus į „Žalgirio“ rūbinę nebuvo – Ąžuolas Tubelis jau buvo nuskubėjęs į dušą. Grįžęs iš jo, Ąžuolas atsakinėti į klausimus atsisakė.
Šalia D. Giedraičio buvęs Ą. Tubelis paklaustas, ar galima pasikalbėti, atsakė labai trumpai ir aiškiai: „Negalima.“
Visgi netrukus nepraėjus nė pusei minutės vaizdas Ąžuolo veide pasikeitė.
Kai D. Giedraitis dūsavo po pralaimėjimo, už metro šalia sėdėjo Mantas Rubštavičius ir Deividas Sirvydis – vienas buvo rungtynėms neregistruotas, o kitas jose pasirodė vos 16 sekundžių – ir aktyviai savo telefonuose tikrino vakaro įvykius.
Už keletos akimirkų prie jų prisijungė ir Ąžuolas. Trys vaikinai ėmė aptarinėti Eurolygos kovas, o pats Ą. Tubelis netrukus nušvito.
Gal pastebėjo Mariaus Grigonio kiek netikėtai gerą pasirodymą, gal dalinosi įspūdžiais pamatę „Valencia Basket“ gynėjo Brancou Badio bloką Atėnų „Panathinaikos“ superžvaigždei Kendrickui Nunnui, o gal juos nustebino koks kitas dalykas – to jau nebesužinosime.
Vis dėlto šypsenos visų trijų vaikinų veiduose buvo, o po pralaimėjimo užsidaryti viduje ir nuolat kalti save prie kryžiaus gal ir nėra sveika ar būtina.
