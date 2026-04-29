Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Krepšinis

Stambule kritęs „Žalgirio“ vedlys pripažino: „Antrasis kėlinys mus nužudė“

2026 m. balandžio 29 d. 07:43
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai sugrąžino intrigą trečiajame rungtynių kėlinyje, tačiau Stambulo klubas pirmosiose Eurolygos ketvirtfinalio iki trijų pergalių rungtynėse buvo stipresnis (78:89). Po rungtynių savo mintimis dalijosi Nigelas-Williamsas-Gossas, pelnęs 24 taškus.
„Antrasis kėlinys mus nužudė, jo metu išsikasėme per gilią duobę. Turime pasimokyti ir sugrįžti kitose rungtynėse. Antrajame kėlinyje viską lėmė fiziškumas gynyboje – mums viskas prasideda nuo gynybos ir žinome, kad tikrai galime geriau“, – kalbėjo gynėjas.
Žalgirietis atskleidė ir Tomo Masiulio mintis ilgosios pertraukos metu.
„Treneris akcentavo fiziškumą – tokio žaidimo tikrai neužteks, kad iškovotume pergalę prieš juos išvykoje. Mes tai žinome, bet kaip ir sakiau, laukia ilga serija, o mes turime progą iškovoti pergalę antrajame susitikime“, – pabrėžė N.Williamsas-Gossas.
Amerikietis kalbėjo ir apie didžiausius „Žalgirio“ rezervus prieš antrąjį serijos mačą.
„Svarbu yra ir tai, kad žaidžiame seriją, o ne vienas rungtynes. Galime pasimokyti, atlikti pakeitimus. Esu įsitikinęs, kad galime žaisti daug geriau ir padaryti savo darbą antrosiose rungtynėse“, – atsakė N.Williamsas-Gossas.
Žalgirietis pasisakė ir apie atkrintamųjų patirties svarbą.
„Taip, patirtis yra svarbi, tačiau mes turime užtikrintų vyrukų komandą. Jei žaisime tame lygyje, kokiame galime žaisti, tikrai galime atlikti savo darbą šioje serijoje. Tad reikia pasimokyti ir pasiruošti antrosioms rungtynėms“, – kalbėjo N.Williamsas-Gossas.
Antrasis serijos susitikimas įvyks ketvirtadienį Stambule, o gegužės 6 d. atkrintamosios persikels į Kauną.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisStambulo Fenerbahce
