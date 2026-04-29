Lietuvos čempionai išvykoje 78:89 suklupo prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ ir serijoje iki 3 pergalių atsilieka 0:1.
Rungtynių pradžia nieko blogo nežadėjo ir pirmajame kėlinyje kauniečiams netgi buvo pavykę susikurti 6 taškų pranašumą (10:4), bet antrajame kėlinyje viskas pasikeitė.
Tarikas Biberovičius pradėjo smaigstyti vieną tritaškį po kito, Talenas Hortonas-Tuckeris prasiveržimais žudė „Žalgirio“ gynybą ir ilgąją pertrauką „Fenerbahce“ pasitiko pirmaudama 47:29.
Antroje rungtynių pusėje žalgiriečiai surengė kelis sugrįžimus, bet Šaro auklėtiniai juos sėkmingai numalšino ir šventė pergalę.
Po rungtynių kaip svarbiausia pralaimėjimo priežastį „Žalgirio“ vyriausiasis treneris T. Masiulis įvardijo fiziškumo trūkumą.
„Sutikome rimtą komandą. Mūsų fiziškumas galbūt nebuvo tinkamas visas 40 minučių. Norint žaisti prieš čempionus to fiziškumo reikia visas rungtynes. Pirmas ir trečias kėliniai buvo neblogi, bet antras – tragiškas“
– Kokiomis priemonėmis varžovai išmušė iš vėžių antrajame kėlinyje?
– Agresyvumu, taip pat Biberovičiaus 5 tritaškiai. 2 iš jų buvo sunkūs, bet 3 neturėjome leisti išsimesti. Puolime irgi nejudinome kamuolį, mūsų puolimas sustojo, pelnėme tik 9 taškus. Leidome jiems viską daryti pernelyg lengvai.
– Antrajame kėlinyje atlikote tik 2 metimus iš baudos aikštelės.
– Mes nebuvome pilnai agresyvūs ir jie sustabdė mus fiziškumu. Pamatėme, koks fiziškumas mūsų laukia šioje serijoje. Jeigu norime su jais kovoti, turime pakelti fiziškumą ir jį išlaikyti visas 40 minučių. Tos smulkios detalės… Pernelyg lengvai paleidome T. Biberovičių. Tokio lygio žaidėjai, kaip žaisti tokias rungtynes ir už tai mus baudžia.
– Atsarginiai žaidėjai pelnė 9 taškus. Pasigedote jų?
– Kažkiek taip. Kai kuriems žaidėjams tai pirmos atkrintamosios. Bet norime, kad visi prisijungtų.
