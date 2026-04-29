Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
„Monaco“
79
„Barcelona“
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Krepšinis

T. Masiulis pasigedo fiziškumo ir atsarginių žaidėjų indėlio

2026 m. balandžio 29 d. 00:15
Specialiai Lrytas, Stambulas (Turkija)
Kauno „Žalgiris“ antradienį nesėkmingai pradėjo Eurolygos ketvirtfinalio seriją, o kauniečių strategas Tomas Masiulis įvardijo pagrindines pralaimėjimo priežastis.
Lietuvos čempionai išvykoje 78:89 suklupo prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ ir serijoje iki 3 pergalių atsilieka 0:1.
Rungtynių pradžia nieko blogo nežadėjo ir pirmajame kėlinyje kauniečiams netgi buvo pavykę susikurti 6 taškų pranašumą (10:4), bet antrajame kėlinyje viskas pasikeitė.
Tarikas Biberovičius pradėjo smaigstyti vieną tritaškį po kito, Talenas Hortonas-Tuckeris prasiveržimais žudė „Žalgirio“ gynybą ir ilgąją pertrauką „Fenerbahce“ pasitiko pirmaudama 47:29.
Susiję straipsniai
Po pergalės prieš „Žalgirį“ Šaras įvardijo vieną savo padarytą klaidą

Po pergalės prieš „Žalgirį“ Šaras įvardijo vieną savo padarytą klaidą

Šaro pergudrauti nepavyko: Eurolygos ketvirtfinalis prasidėjo „Žalgirio“ pralaimėjimu

Šaro pergudrauti nepavyko: Eurolygos ketvirtfinalis prasidėjo „Žalgirio“ pralaimėjimu

„Olympiakos“ ketvirtfinalio seriją pradėjo triuškinančia pergale

„Olympiakos“ ketvirtfinalio seriją pradėjo triuškinančia pergale

Antroje rungtynių pusėje žalgiriečiai surengė kelis sugrįžimus, bet Šaro auklėtiniai juos sėkmingai numalšino ir šventė pergalę.
Po rungtynių kaip svarbiausia pralaimėjimo priežastį „Žalgirio“ vyriausiasis treneris T. Masiulis įvardijo fiziškumo trūkumą.
„Sutikome rimtą komandą. Mūsų fiziškumas galbūt nebuvo tinkamas visas 40 minučių. Norint žaisti prieš čempionus to fiziškumo reikia visas rungtynes. Pirmas ir trečias kėliniai buvo neblogi, bet antras – tragiškas“
– Kokiomis priemonėmis varžovai išmušė iš vėžių antrajame kėlinyje?
– Agresyvumu, taip pat Biberovičiaus 5 tritaškiai. 2 iš jų buvo sunkūs, bet 3 neturėjome leisti išsimesti. Puolime irgi nejudinome kamuolį, mūsų puolimas sustojo, pelnėme tik 9 taškus. Leidome jiems viską daryti pernelyg lengvai.
– Antrajame kėlinyje atlikote tik 2 metimus iš baudos aikštelės.
– Mes nebuvome pilnai agresyvūs ir jie sustabdė mus fiziškumu. Pamatėme, koks fiziškumas mūsų laukia šioje serijoje. Jeigu norime su jais kovoti, turime pakelti fiziškumą ir jį išlaikyti visas 40 minučių. Tos smulkios detalės… Pernelyg lengvai paleidome T. Biberovičių. Tokio lygio žaidėjai, kaip žaisti tokias rungtynes ir už tai mus baudžia.
Fenerbahce ir Žalgirio rungtynės<br>zalgiris.lt nuotr. Daugiau nuotraukų (15)
Fenerbahce ir Žalgirio rungtynės
zalgiris.lt nuotr.
– Atsarginiai žaidėjai pelnė 9 taškus. Pasigedote jų?
– Kažkiek taip. Kai kuriems žaidėjams tai pirmos atkrintamosios. Bet norime, kad visi prisijungtų.
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisStambulo Fenerbahce
