Vejasi LKL atkrintamųjų traukinį – didelį pranašumą iššvaistę jonaviečiai vis tiek tėškė antausį „Lietkabeliui“

Po šio laimėjimo jonaviečiai jau visiškai alsuoja į nugarą Kėdainių „Nevėžiui-Paskolų klubui“ (8–20) ir Utenos „Juventus“ (8–19). Prieš kėdainiečius Jonavos ekipa turi tarpusavio pranašumą, o su uteniškiais dar kausis ketvirtajame rate.
Tuo tarpu panevėžiečiai kiek susikomplikavo savo galimybes pakovoti dėl geriausiųjų ketverto reguliariajame sezone ir namų pranašumo ketvirtfinalyje, tačiau šis klausimas dar spręsis artimiausiuose turuose.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo „Lietkabelis“ (5:0). Jonavos komandai pavyko išlyginti rezultatą (11:11), o kėlinio pabaigoje, po dviejų Tommy Rutherfordo metimų, šeimininkai išsiveržė į priekį – 18:15.
Antrajame ketvirtyje jonaviečių gynyba absoliučiai sukaustė svečių puolimą. Šeimininkų pranašumas augo pamažu ir įpusėjus antrajam kėliniui pasiekė dviženklę ribą (29:19), o po dar vieno sėkmingesnio ruožo puolime pavyko pirmąją pusę užbaigti jau su didžiuliu atotrūkiu – 44:23.
Visgi po pertraukos stalai apsisuko ir panevėžiečiai ėmė lipti iš didžiulės duobės. Kantrus svečių žaidimas leido tirpdyti deficitą, kuris, likus daugiau nei minutei iki trečiojo kėlinio finišo, jau buvo vertas tik vieno tritaškio – 50:53.
Nojus Radžius galėjo dvitaškiu dar labiau sumažinti atsilikimą, tačiau Makai Ashtono-Langfordo blokas neleido to padaryti.
Nenuostabu, jog lemiamas kėlinys tapo nervų karu. Iš pradžių jonaviečiai vėl kiek nutolo (58:50), tačiau per kelias minutes svečiai sugebėjo atstatyti lygybę (58:58). Makai Ashtonas-Langfordas ir Olinas Carteris realizavo gyvybiškai svarbias progas puolime (66:60).
Atrodė, jog svečių šansai jau buvo visiškai sumenkę, tačiau tuomet jie realizavo dvitaškį, perėmė kamuolį, įsūdė ir tolimą metimą (67:69).
Likus 1,7 sekundės, šeimininkai dar ir suklydo išsimesdami kamuolį, taip palikdami oponentams progą išlyginti ar net persverti rezultatą.
Vis tik Krisitanas Kullamae paleido itin sudėtingą ir tolimą metimą, kuris tikslo nepasiekė ir leido pergalę švęsti namų komandai.
„Jonava Hipocredit“: Makai Ashtonas-Langfordas 19, Thomas Rutherfordas 16, Matas Repšys 12, Olinas Carteris ir Lukas Kreišmontas po 6.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 16, Paulius Danusevičius 14, Lazaras Mutičius ir Warrenas Washingtonas po 10, Justas Furmanavičius 6.