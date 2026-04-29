Eurolyga 2025
2026-04-24
20:30
„Monaco“
79
„Barcelona“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Žalgirietis nesuprato „Fenerbahce" žaidėjo reakcijos: „Nemanau, kad padariau kažką blogo"

2026 m. balandžio 29 d. 18:17
Antradienio vakarą Kauno „Žalgirio“ žaidėjai vienas po kito kartojo vieną ir tą pačią tiesą – trūko fiziškumo, Stambulo „Fenerbahce“ jo pasiūlė daugiau, o žalgiriečiai atsakyti tuo pačiu nesugebėjo. Visgi po rezultatu 78:89 pasibaigusioje dvikovoje buvo ir vienas epizodas, kuriame aršios kovos netrūko.
Trečiojo kėlinio pabaigoje likus 32 sekundėms po netaiklaus Nando de Colo tritaškio prie atšokusio kamuolio skubėjo žalgirietis Dustinas Sleva ir Turkijos klubo atstovas Bonzie Colsonas.
Bandydamas atsitverti oponentą „Žalgirio“ amerikietis nustūmė jį į tribūnas bei užsidirbo pražangą. Netrukus B. Colsonas audringai pakilo ir ėmė agresyviai artėti prie D. Slevos.
Nuo galimo konflikto išgelbėjo greita „Fenerbahce“ gynėjo Devono Hallo reakcija – šis iškart nustūmė savo komandos draugą toliau nuo D. Slevos, o netrukus aistros buvo suvaldytos.
„Atkrintamosios, daug emocijų. Gal buvo kiek per fiziškas, kai jau turėjome keturias pražangas. Kartais taip nutinka. Žinot, tiesiog taip būna. Serija yra ilga, tikiuosi, ją pratęsime. Bus pakilimų, bus nuosmukių – nieko neįprasto“, – iš pradžių taip apie šį epizodą kalbėjo D. Sleva.
Visgi perklaustas apie šį momentą amerikietis teigė, kad tai buvo tiesiog normali žaidybinė situacija, neslepianti nieko daugiau ir nežyminti galimo susierzinimo dėl nepalankios rungtynių eigos.
„Nemanau, kad buvo, dėl ko susierzinti. Kamuolys buvo ore, jį (B. Colsoną – red.) atsitvėriau. Nemanau, kad kažką padariau negerai. Stengiuosi aikštelėje, gal kartais mane dėl to neteisingai vertina, bet nemanau, kad padariau kažką ne tokio“, – teigė krepšininkas.
Tuomet kodėl taip aršiai reagavo Bonzie Colsonas? D. Sleva ieškojo atsakymo į šį klausimą ir pats.
„Gal jis galvojo, kad buvo kažkas blogo. Nemanau, kad toje situacijoje padariau kažką blogo, – dar kartą pakartojo savo mintis žalgirietis. – Tai buvo durna bauda, nes jau buvome bonuse (turėjo keturias komandines pražangas – red.).
Stengiausi pagriebti kamuolį puolime, nes jis atšoko toli. Užėmiau tam poziciją, kad kamuolį paimčiau.“
– Kaip pavyko po tokių rungtynių užmigti?
– Visada po rungtynių sunku užmigti – nuolat galvoji apie kiekvieną ataką. Kai pasižiūri rungtynes, tada lengviau, stengiesi pamiegoti po viso adrenalino ir kofeino. Sezonas – ilgas, serija – ilga. Tikslas yra pagriebti vienerias rungtynes, rytoj tam turėsime dar vieną galimybę.
– Ką išmokai iš savo debiuto Eurolygos atkrintamosiose?
– Greitai susirinkau pražangas. Esu buvęs atkrintamųjų situacijose, remiuosi ta patirtimi. Tai yra mano pirmoji Eurolygos patirtis, remiuosi jau čia buvusiųjų – tokių kaip Nigelis – patirtimi. Kalbuosi su jais, žinau, kad bus gerų momentų, bus ir blogų. Mokausi iš tos patirties ir stengiuose tobulėti.
– Vakar viskas buvo apie fiziškumą. Ką gali pasakyti apie jį?
– „Feneris“ yra toks. Žaidžiau prieš juos praeitais metais – jie buvo tokie patys. To reikia pačiame aukščiausiame lygyje. Manau, galime būti tokia komanda, turime būti tie, kurie tai daro pirmi.
– Ar rūbinėje jau matei kačių?
– Katės čia yra visur. Gyvenau čia pernai, čia yra pilna kačių ir šunų. Gerai, kad jie visi draugiški.
– Pernai žaidei kitoje komandoje Turkijoje. Ar jauti kokį „Fenerbahce“ fanų priešiškumą?
– Jei kalbėčiau ir mokėčiau skaityti turkiškai, tada gal. Nekreipiu dėmesio į tai. Visi fanai Stambule yra labai aistringi, ten smagu žaisti, jie suteikia kitokią energiją. Smagu.
– Ar atmosfera panaši į tokią, kokia buvo Turkijos lygos finale?
– Labai panaši. Aišku, Eurolygos atkrintamosiose yra kitokia aplinka. Pernai buvo žymiai labiau nuvertinami, bet atmosfera panaši.
Dustinas SlevaKauno ŽalgirisEurolyga

