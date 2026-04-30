„Pistons“ ir „Magic“ rungtynėse – du neįtikėtini pirmųjų NBA šaukimų pasirodymai

Atkrintamosiose varžybose „Detroit Pistons“ namuose 116:109 (38:26, 28:34, 23:19, 27:30) įveikė „Orlando Magic“ ekipą.
Serijoje iki 4 pergalių Orlando ekipa pirmauja 3:2.
Nugalėtojus į pergalę vedęs C. Cunningamas pelnė 45 taškus (8/15 dvit., 5/8 trit., 14/14 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Tuo tarpu „Magic“ komandoje žaidžiantis P. Banchero surinko 45 taškus (11/20 dvit., 6/11 trit., 5/12 baud.), 9 atkovotus kamuolius ir 7 rezultatyvius perdavimus.
Abu krepšinininkai į NBA lygą buvo pakviesti pirmaisiais šaukimais. C. Cunninghamas pašauktas 2021 metais, o P. Banchero 2022 m.
„Pistons“: Cade'as Cunninghamas 45, Tobiasas Harrisas 23, Jalenas Durenas ir Duncanas Robinsonas po 12.
„Magic“: Paolo Banchero 45, Anthony Blackas 19, Desmondas Bane'as 18.
Rodyti daugiau žymių