„Real“ neteko savo aukštaūgio lyderio

Reabilitacijos trukmė kol kas neaiški ir ekipa seks gydymo eigą. Medikų sprendimu, reabilitacija gali vykti nuo 1 iki 6 savaičių.
Tad geriausiu atveju krepšininkas pasijungtų į Eurolygos finalus, jei Madrido atstovai pateks į ketvertą, blogiausiu – sezonas W. Tavaresui yra baigtas.
Atkrintamųjų kovų starte su Tel Avivo „Hapoel“ ekipa, W. Tavaresas iki traumos žaidė tik tris minutes ir per jas pelnė 2 taškus (1/1 dvit.), atkovojo 1 kamuolį ir surinko 3 balus.
„Real“ trečiadienį pasiekė pergalę prieš Izraelio ekipą 86:82.