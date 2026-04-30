Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
Krepšinis

„Real“ neteko savo aukštaūgio lyderio

2026 m. balandžio 30 d. 18:51
Lrytas.lt
Madrido „Real“ pirmosiose Eurolygos atkrintamųjų rungtynėse neteko pagrindinio vidurio puolėjo Walterio Tavareso. Ketvirtadienį ispanų ekipa paskelbė, 34-erių krepšininkui diagnozuota kairiojo kelio vidinio šoninio raiščio trauma.
Reabilitacijos trukmė kol kas neaiški ir ekipa seks gydymo eigą. Medikų sprendimu, reabilitacija gali vykti nuo 1 iki 6 savaičių.
Tad geriausiu atveju krepšininkas pasijungtų į Eurolygos finalus, jei Madrido atstovai pateks į ketvertą, blogiausiu – sezonas W. Tavaresui yra baigtas.
Atkrintamųjų kovų starte su Tel Avivo „Hapoel“ ekipa, W. Tavaresas iki traumos žaidė tik tris minutes ir per jas pelnė 2 taškus (1/1 dvit.), atkovojo 1 kamuolį ir surinko 3 balus.
„Real“ trečiadienį pasiekė pergalę prieš Izraelio ekipą 86:82.
