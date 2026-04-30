„Žalgirio“ akiratyje – jaunas Prancūzijos talentas

Po to, kai jis sužaidė proveržio sezoną ir užėmė antrąją vietą naudingiausio Eurolygos žaidėjo rinkimuose, bėra mažai abejonių, kad Sylvainas Francisco paliks Kauną.
Pasak Italijos žurnalisto Orazio Cauchi, „Žalgirio“ akiratyje atsidūrė naujas žaidėjas, kaip planuojama, galėsiantis užimti prancūzo vietą komandoje. Naujasis Kauno klubo taikinys – „AS Monaco“ gynėjas Matthew Strazelis.
„Žalgiris“, pasak žurnalisto, yra užmezgęs kontaktą su 23-ejų krepšininko aplinka ir vyksta derybos.
M. Strazelis dar turi kontraktą su Monako klubu ir kitam sezonui, tačiau komandos patiriamos finansinės bėdos gali atlaisvinti kelią krepšininkui į kitą Eurolygos organizaciją.
Šį sezoną prancūzas Monako ekipoje vidutiniškai renka po 8,9 taško, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 10,7 naudingumo balo.
Rezultatyviausias sezono rungtynes jaunasis M. Strazelis sužaidė prieš „Paris Basketball“ ekipą, kai per 21 minutę pelnė 22 taškus, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.