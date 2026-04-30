Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
„Monaco“
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
Krepšinis

Antrasis mūšis dėl vietos Eurolygos finalo ketverte: „Žalgiris“ Stambule kaunasi su „Fenerbahce“

2026 m. balandžio 30 d. 19:27
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą ir vėl šturmuoja Stambulo „Fenerbahce“ tvirtovę. Tomo Masiulio kariauna Turkijoje žaidžia antrąsias Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes prieš Šarūno Jasikevičiaus vedamą čempionę „Fenerbahce“. Kol kas serijoje iki trijų laimėjimų Stambulo ekipa pirmauja 1:0.
Šios serijos laimėtojas pateks į Eurolygos finalo ketvertą, kuris vyks gegužės 22–24 dienomis Atėnuose.
Ketvirtąją vietą reguliariame sezone iškovojusi „Fenerbahce“ turi aikštės pranašumą. Pirmoje šiose serijos akistatoje antradienį Šaro kariauna turėjo 19 taškų persvarą, tačiau iškovojo kur kas kuklesnę pergalę 89:78.
Kauno klubas Stambule siekia persverti serijos svarstykles savo naudai – įveikę „Fenerbahce“, žalgiriečiai ne tik išlygintų serijos rezultatą, tačiau kitus du mačus žaistų namie ir galėtų savo tvirtovėje užbaigti kovą. Kiti du mačai vyks gegužės 6 ir 8 dienomis.
Tačiau reguliariame sezone turkų ekipai žalgiriečiai buvo neįkandamas riešutas: kauniečiai praėjusių metų spalį buvo stipresni Nemuno saloje 84:81, o kovo pabaigoje pasiekė pergalę 92:82 ir Stambulo ekipos arenoje.
Tačiau per visą Eurolygos istoriją „Fenerbahce“ yra aiškus tarpusavio dvikovų lyderis – turkai laimėjo 22 mačus, o Lietuvos ekipa nugalėjo 13 kartų.
