Antrasis mūšis dėl vietos Eurolygos finalo ketverte: „Žalgiris“ Stambule kaunasi su „Fenerbahce“

Šios serijos laimėtojas pateks į Eurolygos finalo ketvertą, kuris vyks gegužės 22–24 dienomis Atėnuose.
Ketvirtąją vietą reguliariame sezone iškovojusi „Fenerbahce“ turi aikštės pranašumą. Pirmoje šiose serijos akistatoje antradienį Šaro kariauna turėjo 19 taškų persvarą, tačiau iškovojo kur kas kuklesnę pergalę 89:78.
Kauno klubas Stambule siekia persverti serijos svarstykles savo naudai – įveikę „Fenerbahce“, žalgiriečiai ne tik išlygintų serijos rezultatą, tačiau kitus du mačus žaistų namie ir galėtų savo tvirtovėje užbaigti kovą. Kiti du mačai vyks gegužės 6 ir 8 dienomis.
Tačiau reguliariame sezone turkų ekipai žalgiriečiai buvo neįkandamas riešutas: kauniečiai praėjusių metų spalį buvo stipresni Nemuno saloje 84:81, o kovo pabaigoje pasiekė pergalę 92:82 ir Stambulo ekipos arenoje.
Tačiau per visą Eurolygos istoriją „Fenerbahce“ yra aiškus tarpusavio dvikovų lyderis – turkai laimėjo 22 mačus, o Lietuvos ekipa nugalėjo 13 kartų.
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių