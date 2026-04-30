Dviejų Stambulo klubo sirgalių išradingumas – S. Francisco pavardė ant „Fenerbahce“ marškinėlių

Ketvirtadienį „Žalgirio“ žaidėjų apšilimo prieš dvikovą metu turkų sirgaliai pasirodė tribūnose laikydami „Fenerbahce“ ekipos marškinėlius su Sylvaino Francisco vardu ir numeriu, kurį jis turi „Žalgirio“ ekipoje.
Susiję straipsniai
Tokiu būdu jie suteikė aliuziją, kad prancūzas kitame sezone galėtų vilkėti „Fenerbahce“ ekipos aprangą, nors S. Francisco turi sutartį su „Žalgiriu“.
S. Francisco pamatė sirgalius ir pirštu parodė, kad jis pamatė jų darbą.
Stambulo komanda jau laimėjo pirmąsias Eurolygos atkrintamųjų varžybų serijos rungtynes ir serijoje iki trijų laimėjimų pirmauja 1:0.
Sylvainas Francisco žaidžia puikų sezoną, vidutiniškai pelnydamas po 16,6 taško, atsikovodamas po 2,8 kamuolio, atlikdamas 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdamas 19,3 naudingumo balo.
Rodyti daugiau žymių