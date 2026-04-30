Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
35
Kauno „Žalgiris“
17
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
28
„Monaco“
23
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
SportasKrepšinis

Dviejų Stambulo klubo sirgalių išradingumas – S. Francisco pavardė ant „Fenerbahce“ marškinėlių

2026 m. balandžio 30 d. 20:18
Lrytas.lt
Du Stambulo „Fenerbahce“ sirgaliai prieš antrąsias Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes prie aikštės pristatė „virtualų“ žalgiriečio Sylvaino Francisco perėjimą į kitą ekipą, parodę „Fenerbahce“ komandos marškinėlius su jo vardu.
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtadienį „Žalgirio“ žaidėjų apšilimo prieš dvikovą metu turkų sirgaliai pasirodė tribūnose laikydami „Fenerbahce“ ekipos marškinėlius su Sylvaino Francisco vardu ir numeriu, kurį jis turi „Žalgirio“ ekipoje.
Susiję straipsniai
Tokiu būdu jie suteikė aliuziją, kad prancūzas kitame sezone galėtų vilkėti „Fenerbahce“ ekipos aprangą, nors S. Francisco turi sutartį su „Žalgiriu“.
S. Francisco pamatė sirgalius ir pirštu parodė, kad jis pamatė jų darbą. 
Stambulo komanda jau laimėjo pirmąsias Eurolygos atkrintamųjų varžybų serijos rungtynes ir serijoje iki trijų laimėjimų pirmauja 1:0.
Sylvainas Francisco žaidžia puikų sezoną, vidutiniškai pelnydamas po 16,6 taško, atsikovodamas po 2,8 kamuolio, atlikdamas 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdamas 19,3 naudingumo balo.
Stambulo FenerbahceKauno ŽalgirisSylvainas Francisco
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.