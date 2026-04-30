Eurolygos čempionas pasipiktino vienu T. Masiulio sprendimu: „Kuo jis nusipelnė antro šanso?“

Kauniečiai pirmose Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse 78:89 suklupo prieš čempionų titulą ginančią „Fenerbahce“.
„Žalgirio“ gretose ypatingai prastai sužaidė atsarginiai žaidėjai, kurie bendrai pelnė 9 taškus ir nesurinko nė vieno taško.
2012 ir 2013 metais Eurolygą su Pirėjo „Olympiakos“ klubu laimėjęs M. Gecevičius „O, Dangau!“ tinklalaidėje atkreipė dėmesį į du atsarginius žaidėjus – Dovydą Giedraitį ir Igną Brazdeikį.
Abu krepšininkai nepelnė nė taško ir rungtynes užbaigė turėdami -3 naudingumo balus. Tiesa, D. Giedraitis rungtyniavo 7 min. 25 sek., o I. Brazdeikis 1 min. 13 sek.
M. Gecevičius kėlė klausimą, kodėl Dovis Giedraitis antroje rungtynių žengė į aikštelę, o Ignas Brazdeikis – ne.
„Igno Brazdeikio labai tragiška minutė. Ar tu gali atsigauti? Taip. T. Masiulis sako, jog reikia visų. Ta minutė tikrai tragiška, trys blogi epizodai iš eilės. Iš kitos pusės gali pažiūrėti, kodėl jo neišleido antroje pusėje, o kyla Dovis Giedraitis. Kuo Dovis nusipelnė antro šanso labiau nei Iggy (red. – I. Brazdeikis) ar Maodo Lo? Nebūtų per žiauru iš rungtynių išimti I. Brazdeikį, jeigu viskas būtų gerai „Žalgiriui klostėsi“, – kalbėjo M. Gecevičius.
„Bet po pertraukos viskas pradėjo eiti gera linkme, pradėjome gaudyti juos ir Iggy nebuvo vietos...“, – svarstė kitas tinklalaidės narys Justas Naulickas.
„Gerai, tada pasakyk, kodėl Dovis Giedraitis gali išeiti į aikštelę? Kai pradėjo daryti keitimus buvo minus 8 ar 10. Tai kodėl tu neleidi Iggy? Ką D. Giedraitis gali dabar geriau padaryti už I. Brazdeikį? Aš retai Iggy ginu, bet ką Giedraitis šiandien gali padaryti geriau už Iggy?“, – toliau T. Masiulio sprendimus kvestionavo buvęs Eurolygos čempionas.
„Jeigu jam (red. – I. Brazdeikiui) dvi dienas į ausį kalbėjo, kad tu tik prie Tariko Biberovičiaus stovėk ir tu tik išėjęs jam leidi išsimest. Tuomet nubaudi visoms rungtynėms, ar ne?“, – trenerio sprendimą bandė pateisinti J. Naulickas.
„Jo, nubaudi. Mane irgi taip bausdavo, kai man 16 metų būdavo, – piktinosi M. Gecevičius. – Iggy charakteris toks, kad kai tu esi minuse, jis galbūt įeis į baudos aikštelę ir įmes dvi nesąmones. Ar D. Giedraitis dabar gynyboje kažką labai sustabdo ir surakina? Nesurakina. Nematau, dėl ko jį laikyti. O tau taškų reikia ir I. Brazdeikis dar yra didesnis kūnas. Tai teorinis klausimas.“
M. Gecevičius taip pat teigė, jog T. Masiulis turi pasimokyti iš pirmųjų rungtynių klaidos ir nuo šiol visados aikštėje laikyti bent vieną žaidėją iš Sylvaino Francisco ir Nigelio Williamso-Gosso dueto.
„Bet T. Masiuliui čia bus ką pagalvoti ir kaip išrotuot žaidėjus. Neabejoju, jog pažiūrės į atkarpas be Sylvaino Francisco ir Nigelio Williamso-Gosso. Norėčiau tikėti, kad bent pirmajame kėlinyje nebus taip, kad abudu sėdi ant suolo. Būčiau nustebęs, jeigu vėl bandys tą patį daryti“, – teigė M. Gecevičius.
Serijoje iki 3 pergalių „Fenerbahce" pirmauja 1:0, o antrasis mačas Stambule bus žaidžiamas ketvirtadienį 20.45 val.
