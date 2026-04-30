Įspūdžiai iš Stambulo: sutiktas K. Pangosas ir E. McCollumo patarimai „Žalgiriui“

Vlog‘e trečiosios žalgiriečių viešnagės Stambule įspūdžiai – nuo ilgos kelionės taksi iš komandos viešbučio iki vizito pas buvusį žalgirietį ir dabartinį Stambulo „Erokspor“ klubo įžaidėją Keviną Pangosą. Prieš tai „Žalgiris Insider“ nariai galėjo mėgautis pirmaisiais dviem vlog‘o įrašais, nušvietusiais komandos gyvenimą ir pirmųjų ketvirtfinalio rungtynių užkulisius.
„Žalgiryje“ 2016–2018 m. sezone žaidęs krepšininkas buvo pakalbintas specialiam „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizodui, kuris pasirodys po atkrintamųjų. Po pokalbio „Žalgiris TV“ komandą K. Pangosas savo automobiliu pravežė Stambulo gatvėmis.
Susiję straipsniai
„Pamenu, kai žaidžiau Kaune, nueidavau į prekybos centrą, viskas buvo šalia. Lengvas ir paprastas gyvenimas. Aaronas (Aaronas White‘as – past.) kartojo lygiai tą patį: tai yra puikus miestas gyventi su šeima. Jo vaikai jau lankė amerikietišką mokyklą ir viskas buvo patogu. Gali nueiti į kelis gerus restoranus, turi laiką treniruotei – viskas paprasta. Tokius dalykus mes radome ir čia, Stambule“, – prisiminė K. Pangosas.
Kanadietis vlog‘o reportaže prisiminė ir sunkumus, su kuriais susidūrė Kauno „Žalgiryje“, bei juos papasakojo kelionės metu.
Tuo metu iškart po K. Pangoso sutiktas Stambulo „Galatasaray“ klubo gynėjas Ericas McCollumas, praėjusiame sezone tapęs Eurolygos čempionu su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahce“, kalbėjo apie dalykus, kurių „Žalgiriui“ reikės antrose ketvirtfinalio rungtynėse.
„Didžiausias dalykas – sumažinti klaidų skaičių. „Žalgiris“ yra komanda, kuri gyvens iš lengvų taškų, lengvai pasiekiamo puolimo. Taigi turi sumažinti klaidas. Turi gerai pataikyti tritaškius, nes „Žalgiris“ yra geriausiai turnyre pataikanti komanda iš toli. Tu net neturi įmesti beprotiškus metimus, gal net negausi išsimesti įprasto metimų skaičiaus, bet, kai turėsi progą, turi priversti varžovus už tai susimokėti.
„Fenerbahce“ skiria labai daug dėmesio Sylvainui Francisco. Jo talentui, jo gebėjimui įsiveržti į baudos aikštelę. Manau, kad jis turi progų įsiveržti ir nusimesti kamuolį komandos draugams, kai vyksta silpnoje pusėje, nes „Fenerbahce“ stengiasi sutankinti gynybą ties baudos aikštelės „alkūne“, ties pačia baudos aikštele.
Jie stengiasi tau apsunkinti gyvenimą. Juk vienas žaidėjas visko nepadarys, tad reikia turėti ir pagalbos. „Žalgiris“ turės rasti lengvesnių dalykų. Greitas puolimas – vienas iš būdų. „Fenerbahce“ labai gerai kovoja dėl kamuolių, nes turi B. Colsoną, N. Melli. Jeigu pagreitini žaidimą, bėgi, kartu atimi ir tą kovą dėl kamuolių iš „Fenerhabce“.
Turėsi tada galimybių. Juolab, kad ir varžovai dar nebūna spėję sustoti į gynybą. Užpulti prieš „Fenerbahce“, jiems jau grįžus į gynybą, yra labai sunku, aš ten žaidžiau ir tą puikiai žinau“, – kalbėjo E. McCollumas.
Nuotaikingame vlog‘o įraše „Žalgiris TV“ komanda aplankė ir Stambulo senamiesčio įžymybes bei paragavo vietinių desertų.
