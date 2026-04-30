L. Juškaitė solidžiai debiutavo WNBA ekipoje

Ikisezoninėse WNBA rungtynėse lietuvės ekipa 78:83 (20:20, 27:20, 19:17, 12:26) nusileido „Connecticut Sun“ ekipai.
Puolėja iš Lietuvos ant parketo praleido 19 minučių, per kurias pelnė 10 taškų (3/7 dvit., 0/1 trit., 4/6 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 3 sykius suklydo.
Rezultatyviausiai Toronto komandoje žaidė Lexi Held, kuri surinko 21 tašką.
Nugalėtojas į priekį vedė Aneesah Morrow, kuri pasižymėjo 21 tašku ir 7 sugriebtais kamuoliais.
28-L. Juškaitė yra pasirašiusi negarantuotą vienų metų kontraktą, kurio vertė 270 tūkst. JAV dolerių. Kontraktas įsigalios tuomet, jeigu Kanados ekipa prasidėjus sezonui nuspręs sudėtyje pasilikti lietuvę.