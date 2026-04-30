Oficialu: prie LKL prisijungė dešimtasis klubas

LKL Valdyba nusprendė 2026–2027 m. LKL, kurią remia Betsson, čempionato dalyvio licencijas suteikti visiems devyniems šiame sezone lygoje besivaržantiems klubams, taip pat – nuo kito sezono prie jų prisijungsiančiam Tauragės klubui.
2026–2027 m. LKL, kurią remia Betsson, čempionato pradžios data numatyta rugsėjo 19 d.
Šį sezoną LKL žaidžia 9 komandos – Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“, Panevėžio „Lietkabelis“, Klaipėdos „Neptūnas“, Šiaulių „Šiauliai“, Utenos „Juventus“, Gargždų „Gargždai“, Kėdainių „Nevėžis“ ir Jonavos „Jonava“.