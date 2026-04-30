Po traumos sugrįžęs A. Reavesas nepadėjo „Lakers“ įveikti „Rockets“

Los Andželo klubas penktose serijos rungtynėse namuose 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23) nusileido „Houston Rockets“ krepšininkams.
Serijoje iki 4 pergalių „Lakers“ pirmauja 3:2.
Nugalėtojus į pergalę vedė Jabari Smithas, kuris pelnė 22 taškus (2/4 dvit., 4/9 trit., 6/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 2 metimus.
Alperenas Šengunas prie pergalės pridėjo 14 taškų (5/9 dvit., 4/4 baud.), 9 sugriebtus ir 2 perimtus kamuolius bei 8 rezultatyvius perdavimus.
Pirmąsias rungtynes šioje serijoje sužaidė po traumos sugrįžęs A. Reavesas. Amerikietis pelnė 22 taškus (2/8 dvit., 2/8 trit., 12/13 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
LeBronas Jamesas surinko 25 taškus (9/14 dvit., 0/6 trit., 7/10 baud.), 3 sugriebtus ir 2 perimtus kamuolius bei 7 rezultatyvius perdavimus.
„Lakers“ negelbėjo ir Deandre Aytonas, kuris pelnė 18 taškų (9/14 dvit.) ir atkovojo 17 kamuolių.
Los Andželo ekipa šioje serijoje vis dar verčiasi be Luka Dončičiaus, o Hiustono klubas – be Kevino Duranto.
„Lakers“: LeBronas Jamesas 25, Austinas Reavesas 22, Deandre Aytonas 18.
„Rockets“: Jabari Parkeris 22, Tari Easonas 18, Amenas Thompsonas 15.
