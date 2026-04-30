Trečią kartą startuoja „Buzelis Cup“ turnyras, šių metų naujovė – konferencija apie krepšinį vaikams ir tėvams

2026 m. balandžio 30 d. 09:58
Lrytas.lt
Birželio pirmąjį savaitgalį Vilnių užlies tikra vaikų krepšinio dvasia – birželio 5 – 7 dienomis trečią kartą Vilniuje organizuojamas „Buzelis Cup“ vaikų krepšinio turnyras, kuriame dalyvaus 100 komandų iš 12 šalių. Sostinėje vyks ne tik turnyras, bet ir eisena – nuo Katedros iki Lukiškių aikštės vyks atvira miesto eisena, jungianti vaikus, miestą ir sporto bendruomenę.
Šių metų naujovė – „Buzelis Cup“ konferencija, kurios metu žinomi krepšinininkai dalinsis savo istorijomis, ko reikia, kad atsidurtum krepšinio viršūnėje.
„Trečią kartą organizuodami Mato Buzelio turnyrą, augome kartu su juo – tiek komandų skaičiumi, tiek veiklų įvairove. Šiemet drąsiai sakome: Vilnius – Europos vaikų krepšinio sostinė. Čia susitiks vaikai iš visos Lietuvos ir 12 pasaulio šalių – jie ne tik varžytis aikštelėje, bet ir dalyvaus konferencijoje bei šventinėje eisenoje, – sako renginio organizatorė, organizacijos „Mes mūsų“ direktorė Justina Valauskaitė-Pakamanė.
Konferencijoje išgirsite Matą Buzelį ir jo šeimos istoriją, savo istorijomis dalinsis ir buvę krepšininkai – Jonas Mačiulis, Martynas Pocius, Linas Kleiza, Robertas Javtokas. Renginio metu vyks ir šou programa – pasirodys gyvai improvizuojantys reperiai – „FREESTARZ“, bus galima laimėti įvairius prizus, vaikų ir tėvų laukia įspūdingi mokslo – fizikos ir biologijos eksperimentai, energingi pasirodymai su kamuoliais.
Konferencija vaikams ir tėvams vyks „Active Vilnius“ arenoje, birželio 5 dieną, nuo 11 iki 13 val. Nemokama registracija portale Lrytas. Registruotis galite čia. 
Po konferencijos nuo 15 val. vyks eitynės.
Renginio organizatoriai – organizacija „Mes mūsų“, Matas Buzelis, naujienų portalas Lrytas. Pagrindiniai rėmėjai – Vilniaus miesto savivaldybė, Go Vilnius, „Reebok“, prekybos centras „Cup“, „Better Guards“, „Active Vilnius“ arena. Partneriai – „Babybel“, „Pulsetto“, „Denon“, „Betterguards“, „Panini“, „Draft express“.
Renginio draugai – Rimanto Kaukėno paramos fondas.

