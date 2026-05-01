„Panathinaikos“ išplatino pareiškimą su pretenzijomis Valensijai: „Tai – blogiausias svetingumas Eurolygoje“

„Panathinaikos AKTOR“ išplatintame pranešime teigiama, kad nors Valensijos sirgalių ir klubo nusivylimas pralaimėjimu antrajame serijos mače yra suprantamas, tai esą jokiu būdu nepateisina to, kas vyko rungtynių metu ir po jų.
Graikijos čempionai pareiškė, jog rungtynių metu į jų atsarginių suolelį buvo mėtomi įvairūs daiktai. Taip pat akcentuotas, klubo teigimu, precedento neturintis vietos apsaugos elgesys – apsaugos darbuotojai esą fiziškai trukdė „Panathinaikos“ žaidėjams pakilti nuo suolo ir švęsti sėkmingus epizodus.
Ypač griežtos kritikos sulaukė ir situacija po finalinės sirenos. „Panathinaikos“ teigia, kad be jokios aiškios priežasties „Valencia“ žaidėjai bei klubo atstovai ėmėsi agresyvių veiksmų prieš Atėnų ekipos krepšininkus ir personalą.
Pareiškime išskiriamas incidentas, kurio metu Isaacas Noguesas konfliktavo su Kendricku Nunnu, o netrukus, anot graikų, tas pats žaidėjas puolė ir trenerio asistentą Vasilį Simtsaką, pastarajam tiesiog einant pasveikinti „Panathinaikos“ sirgalių.
Klubas taip pat pabrėžė, jog po rungtynių „Valencia“ arenos apsaugos darbuotojai, jų teigimu, nepagrįstai pašalino „Panathinaikos“ vadovus iš „Roig Arena“ patalpų, o apskritai saugumo personalo elgesys viso vakaro metu buvo apibūdintas kaip priešiškas ir trukdantis atlikti tiesiogines pareigas.
Atskirai išskirtas ir policijos iškvietimas į svečių rūbines. „Panathinaikos“ teigia, kad vietos klubo vadovybė inicijavo teisėsaugos pareigūnų pasirodymą siekiant sulaikyti Dimitrį Giannakopoulą dėl frazės, užfiksuotos rungtynių protokole – „švilpkite pražangą“.
Atėnų klubas pareiškime pabrėžė, jog per ilgą ir turtingą Europos varžybų istoriją nėra patyręs panašaus priėmimo išvykoje. Pasak „Panathinaikos“, Valensijoje jie susidūrė su blogiausiu svetingumu, kokį kada nors teko patirti Eurolygos arenose.
Klubas patvirtino, kad apie visus minimus incidentus oficialiai informavo Eurolygą. Tuo pačiu „Panathinaikos“ kreipėsi į savo sirgalius, ragindamas artėjančiose rungtynėse Atėnuose komandą palaikyti išskirtinai balsu ir palikti visus atsakymus aikštėje treneriams bei žaidėjams.
