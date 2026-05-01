Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Beprotybė Ispanijoje: „Panathinaikos“ bosui iškeltas ieškinys, įpykęs E. Atamanas svaidėsi žaibais

2026 m. gegužės 1 d. 08:35
Lrytas.lt
Toliau tęsiasi beprotiška „Valencia“ ir Atėnų „Panathinaikos“ Eurolygos atkrintamųjų varžybų serija. Ketvirtadienį graikai nuskynė dar vieną pergalę, kai išvykoje po pratęsimo palaužė varžovus 107:105.
Po pergalės Valensijoje „Panathinaikos“ šiuo metu serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0.
Emocijos Ispanijoje virė ne tik aikštėje, bet ir šalia jos – pasibaigus mačui „Valencia“ klubas išplatino viešą pareiškimą, kuriame pasmerkė „Panathinaikos“ prezidento Dimitrio Giannakopoulo veiksmus.
Pridedama, kad graikui vietos pareigūnai iškėlė ieškinį.
„Jis peržengė visas ribas rungtynių metu prisistatydamas prie sekretoriato ir demonstruodamas apgailėtiną elgesį, taip bandydamas daryti įtaką teisėjų darbui bei pažeisdamas visus saugumo reikalavimus.
Jis taip pat atsisakė klausyti apsaugos darbuotojų nurodymų, o dėl šios priežasties jam ieškinį iškėlė ir policija“, – buvo rašoma „Valencia“ pranešime.
Tuo neramumai nesibaigė – pasipiktinimą teisėsaugos darbu po rungtynių išreiškė Atėnų klubo treneris Erginas Atamanas.
Dimitris Giannakopoulos
„Ilgai neužtruksiu, nes prie mūsų rūbinės durų stovi 10 policijos pareigūnų, kurie norėtų suimti kai kuriuos mūsų komandos personalo narius bei prezidentą D. Giannakopoulą.
Tokį atvejį matau pirmą kartą per 30 metų karjerą. Laimėjome rungtynes su sirena, visi atrodė laimingi, tačiau „Valencia“ pasirūpino, kad prie mūsų rūbinės prisistatytų policijos pareigūnai.
10 pareigūnų, kurie nenori mums leisti pasimėgauti akimirka ir ketina suimti mūsų prezidentą, generalinį direktorių ir keletą kitų asmenų. Kas čia vyksta? Tai tiek. Ačiū jums“, – rėžė E. Atamanas.
Serija kitą savaitę persikels į Atėnus.
