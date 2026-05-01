Eurolyga nubaudė „Panathinaikos“ savininką: D. Giannakopoului skirta diskvalifikacija

Eurolyga oficialiai paskelbė pritaikiusi sankcijas dėl incidento, įvykusio antrajame serijos susitikime Valensijoje. Už savo veiksmus D. Giannakopoulos sulaukė trejų rungtynių diskvalifikacijos.
Tokia nuobauda reiškia, kad jei „Panathinaikos“ užbaigtų seriją trimis pergalėmis iš eilės, klubo vadovas negalėtų lankytis ne tik likusiose ketvirtfinalio rungtynėse, bet ir Eurolygos finalo ketverte.
Tai nėra pirmas kartas, kai D. Giannakopoulos susiduria su griežtomis Eurolygos sankcijomis – analogišką diskvalifikaciją jis buvo gavęs ir praėjusį sezoną po incidentų Eurolygos finalo ketverto metu Abu Dabyje.
