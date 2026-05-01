Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Madrido „Real“
13
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
17
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Eurolyga nubaudė „Panathinaikos“ savininką: D. Giannakopoului skirta diskvalifikacija

2026 m. gegužės 1 d. 21:04
Lrytas.lt
Atėnų „Panathinaikos“ Eurolygos ketvirtfinalio serijoje prieš Valensijos „Valencia“ iškovojo dvi pergales išvykoje, tačiau pergalingą startą aptemdė klubo savininko Dimitrio Giannakopoulo elgesys rungtynių pabaigoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Eurolyga oficialiai paskelbė pritaikiusi sankcijas dėl incidento, įvykusio antrajame serijos susitikime Valensijoje. Už savo veiksmus D. Giannakopoulos sulaukė trejų rungtynių diskvalifikacijos.
Tokia nuobauda reiškia, kad jei „Panathinaikos“ užbaigtų seriją trimis pergalėmis iš eilės, klubo vadovas negalėtų lankytis ne tik likusiose ketvirtfinalio rungtynėse, bet ir Eurolygos finalo ketverte.
Tai nėra pirmas kartas, kai D. Giannakopoulos susiduria su griežtomis Eurolygos sankcijomis – analogišką diskvalifikaciją jis buvo gavęs ir praėjusį sezoną po incidentų Eurolygos finalo ketverto metu Abu Dabyje.
Buvęs „Wolves“ žaidėjas sureagavo į komandos bankrotą ir skandalingus LKL prezidento teiginius

„Panathinaikos“ išplatino pareiškimą su pretenzijomis Valensijai: „Tai – blogiausias svetingumas Eurolygoje“

Po emocijų protrūkio ir išvarymo prabilęs M. Jamesas pažadėjo keisti savo elgesį

Dimitris GiannakopoulosAtėnų PanathinaikosValencia
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.