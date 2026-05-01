Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
13
Hapoel Tel Aviv
17
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Eurolygos debiutantas traukia į NCAA: „Virtus“ talentui – milijoninis pasiūlymas

2026 m. gegužės 1 d. 21:17
Lrytas.lt
Bolonijos „Virtus“ komandoje šį sezoną Eurolygoje debiutavęs Saliou Niangas yra arti naujo karjeros posūkio – puolėjas turėtų persikelti į JAV studentų krepšinį. Kaip praneša Italijos leidinys „Repubblica“, krepšininkas artėja prie susitarimo su LSU universitetu, o kontrakto vertė siektų apie 7 mln. JAV dolerių.
Daugiau nuotraukų (2)
Skelbiama, kad dėl šio perėjimo „Virtus“ klubas sulauks ir finansinės kompensacijos – Bolonijos ekipa už žaidėjo išvykimą turėtų gauti maždaug 500 tūkst. JAV dolerių išpirką.
Italijos rinktinės narys šiame Eurolygos sezone vidutiniškai aikštėje praleisdavo apie 22 minutes, per kurias rinko po 7 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Jo naudingumo balas siekė beveik 12.
Krepšininko kelias į aukščiausią lygį prasidėjo Bolonijos „Fortitudo“ klube, vėliau jis atstovavo Trento komandai, o šis sezonas tapo pirmuoju jo pasirodymu Eurolygoje.
Praėjusiais metais S. Niangas vilkėjo ir Italijos nacionalinės rinktinės marškinėlius Europos čempionate. Puolėjo pavardė jau buvo girdima ir NBA kontekste – 2025 metų naujokų biržoje jį 58-uoju šaukimu pasirinko Klivlando „Cavaliers“.
„Panathinaikos“ išplatino pareiškimą su pretenzijomis Valensijai: „Tai – blogiausias svetingumas Eurolygoje“

Po emocijų protrūkio ir išvarymo prabilęs M. Jamesas pažadėjo keisti savo elgesį

Eurolyga nubaudė „Panathinaikos“ savininką: D. Giannakopoului skirta diskvalifikacija

EurolygaBolonijos VirtusNCAA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.