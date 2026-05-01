Eurolygos debiutantas traukia į NCAA: „Virtus“ talentui – milijoninis pasiūlymas

Skelbiama, kad dėl šio perėjimo „Virtus“ klubas sulauks ir finansinės kompensacijos – Bolonijos ekipa už žaidėjo išvykimą turėtų gauti maždaug 500 tūkst. JAV dolerių išpirką.
Italijos rinktinės narys šiame Eurolygos sezone vidutiniškai aikštėje praleisdavo apie 22 minutes, per kurias rinko po 7 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Jo naudingumo balas siekė beveik 12.
Krepšininko kelias į aukščiausią lygį prasidėjo Bolonijos „Fortitudo“ klube, vėliau jis atstovavo Trento komandai, o šis sezonas tapo pirmuoju jo pasirodymu Eurolygoje.
Praėjusiais metais S. Niangas vilkėjo ir Italijos nacionalinės rinktinės marškinėlius Europos čempionate. Puolėjo pavardė jau buvo girdima ir NBA kontekste – 2025 metų naujokų biržoje jį 58-uoju šaukimu pasirinko Klivlando „Cavaliers“.