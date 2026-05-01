Eurolygos ketvirtfinalyje Madrido „Real“ siekia antrosios pergalės prieš Tel Avivo „Hapoel“

Pirmosios serijos rungtynės baigėsi karališkojo klubo pergale 86:82, tiesa, šio mačo nebaigė pagrindinis Madrido „Real“ vidurio puolėjas Walteris Tavaresas, kuris dar pirmajame susitikimo kėlinyje patyrė traumą ir šioje serijoje ant parketo nebepasirodys.
Daugkartiniai Eurolygos čempionai savo pranašumą prieš Izraelio klubą įrodė ir abiejuose reguliariojo sezono mačuose: pirmose tarpusavio rungtynėse tuomet „Real“ šventė pergalę 75:74, o antrąjį kartą Madride šventė pergalę rezultatu 92:83.
Šiandien pergalės atveju Madrido klubas gali atsidurti per žingsnį nuo Eurolygos finalo ketverto bei prisijungti prie kitų trijų ekipų („Fenerbahče“, „Panathinaikos“ ir „Olympiacos“), kurios po vakarykščių susitikimų savo serijose šiuo metu yra priekyje 2:0.
