Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
13
Hapoel Tel Aviv
17
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Eurolygos ketvirtfinalyje Madrido „Real“ siekia antrosios pergalės prieš Tel Avivo „Hapoel“

2026 m. gegužės 1 d. 21:30
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą Eurolygoje vyksta vos vienerios ketvirtfinalio etapo rungtynės. Į antrąsias serijos rungtynes stoja pirmąją pergalę serijoje iškovojęs ir namų sienas trečiadienį apgynęs Madrido „Real“ bei serijos rezultatą siekiantys išlyginti Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkai.
Pirmosios serijos rungtynės baigėsi karališkojo klubo pergale 86:82, tiesa, šio mačo nebaigė pagrindinis Madrido „Real“ vidurio puolėjas Walteris Tavaresas, kuris dar pirmajame susitikimo kėlinyje patyrė traumą ir šioje serijoje ant parketo nebepasirodys.
Daugkartiniai Eurolygos čempionai savo pranašumą prieš Izraelio klubą įrodė ir abiejuose reguliariojo sezono mačuose: pirmose tarpusavio rungtynėse tuomet „Real“ šventė pergalę 75:74, o antrąjį kartą Madride šventė pergalę rezultatu 92:83.
Šiandien pergalės atveju Madrido klubas gali atsidurti per žingsnį nuo Eurolygos finalo ketverto bei prisijungti prie kitų trijų ekipų („Fenerbahče“, „Panathinaikos“ ir „Olympiacos“), kurios po vakarykščių susitikimų savo serijose šiuo metu yra priekyje 2:0.
Susiję straipsniai
Buvęs „Wolves" žaidėjas sureagavo į komandos bankrotą ir skandalingus LKL prezidento teiginius

Virš D. Gianakopoulos kaupiasi tamsūs debesys – gresia Eurolygos bausmė

Aiškėja, kokio dydžio kontraktu „Žalgiris" vilioja J. Valančiūną

