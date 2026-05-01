J. Valančiūną vilioja mintis sugrįžti į Europą: tarp susidomėjusių – ir „Žalgiris“

33-ejų vidurio puolėjas dar turi galiojančią sutartį su „Denver Nuggets“ klubu, bet vasarą yra galimybė ją nutraukti.
Naujienų portalo 15min.lt Roko Pakėno bei „Basketnews“ šaltiniai skelbia, kad krepšininkas vis labiau galvoja apie galimybę vėl žaisti Europoje, o tarp krepšininku susidomėjusių klubų yra ir Kauno „Žalgiris“.
Pridedama, kad 211 cm ūgio vidurio puolėjas „Nuggets“ priklausys iki 2026 m. liepos 8 d. Ši data buvo pakeista iš birželio 30-osios prieš prasidedant praeitam sezonui. Taip Denverio klubas gauna galimybę išmainyti J. Valančiūno kontraktą prasidėjus laisvųjų agentų rinkai liepos 1-ąją.
Mainais į pakeistą datą tuomet kontrakte buvo įrašyta sąlyga dėl 2 mln. JAV dolerių kompensacijos – tokia suma J. Valančiūnui atitektų, jeigu kontraktas iki liepos 8 dienos visgi būtų nutrauktas.
Šiame NBA sezone J. Valančiūnas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 8,4 taško, atkovojo po 5 kamuolius ir atliko po 1 rezultatyvų perdavimą.
Primename, kad apie potencialų krepšininko persikėlimą į Europą buvo kalbama ir praėjusią vasarą – uteniškis net buvo nuvykęs į Atėnus atlikti medicininius tyrimus. Vis dėlto „Panahtinaikos“ ekipoje jis neatsidūrė – krepšininkas susitarė su „Nuggets“ klubu.