Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Krepšinis

J. Valančiūną vilioja mintis sugrįžti į Europą: tarp susidomėjusių – ir „Žalgiris“

2026 m. gegužės 1 d. 12:29
Lrytas.lt
Praėjusią naktį savo NBA sezoną užbaigęs Jonas Valančiūnas neatmeta galimybės sugrįžti į Senąjį žemyną.
Daugiau nuotraukų (1)
33-ejų vidurio puolėjas dar turi galiojančią sutartį su „Denver Nuggets“ klubu, bet vasarą yra galimybė ją nutraukti.
Naujienų portalo 15min.lt Roko Pakėno bei „Basketnews“ šaltiniai skelbia, kad krepšininkas vis labiau galvoja apie galimybę vėl žaisti Europoje, o tarp krepšininku susidomėjusių klubų yra ir Kauno „Žalgiris“.
Pridedama, kad 211 cm ūgio vidurio puolėjas „Nuggets“ priklausys iki 2026 m. liepos 8 d. Ši data buvo pakeista iš birželio 30-osios prieš prasidedant praeitam sezonui. Taip Denverio klubas gauna galimybę išmainyti J. Valančiūno kontraktą prasidėjus laisvųjų agentų rinkai liepos 1-ąją.
Susiję straipsniai
Beprotybė Ispanijoje: „Panathinaikos“ bosui iškeltas ieškinys, įpykęs E. Atamanas svaidėsi žaibais

Misija neįmanoma? Iš „Žalgirio“ gylio duobės Eurolygos istorijoje pavyko išsigelbėti vos kartą

Svarbiausiu sezono momentu „Žalgiris“ prieš Šarą sugriuvo: kodėl?

Mainais į pakeistą datą tuomet kontrakte buvo įrašyta sąlyga dėl 2 mln. JAV dolerių kompensacijos – tokia suma J. Valančiūnui atitektų, jeigu kontraktas iki liepos 8 dienos visgi būtų nutrauktas.
Šiame NBA sezone J. Valančiūnas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 8,4 taško, atkovojo po 5 kamuolius ir atliko po 1 rezultatyvų perdavimą.
Primename, kad apie potencialų krepšininko persikėlimą į Europą buvo kalbama ir praėjusią vasarą – uteniškis net buvo nuvykęs į Atėnus atlikti medicininius tyrimus. Vis dėlto „Panahtinaikos“ ekipoje jis neatsidūrė – krepšininkas susitarė su „Nuggets“ klubu.
Jonas ValančiūnasKauno ŽalgirisEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.