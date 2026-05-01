J. Valančiūnas jau gali planuoti atostogas: „Nuggets“ sezonas – baigtas

Paskutiniąsias sezono rungtynes Denverio klubas sužaidė naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, kai išvykoje 98:110 nusileido „Minnesota Timberwolves“ klubui.
Dar vieną dūrį sugėrusi „Nuggets“ atsitiesti galimybės jau nebeturi – komanda pralaimėjo seriją iki keturių pergalių 2:4.
Paskutiniajame sezono mače į aikštę žengė ir J. Valančiūnas – lietuvis per tris minutes įmetė 2 taškus ir atkovojo 2 kamuolius.
Susiję straipsniai
Kaip trečia Vakarų konferencijos komanda į atkrintamąsias varžybas žengusi „Nuggets“ šį kartą nesugebėjo įveikti ir išretėjusios varžovų sudėties.
„Timberwolves“ šeštajame mače neturėjo Anthony Edwardso ir Donte DiVincenzo.
Kitame atkrintamųjų varžybų etape Minesotos klubas susikaus su „San Antonio Spurs“ krepšininkais.
„Minnesota Timberwolves“: Jadenas McDanielsas 32, Terrence'as Shannon 24, Juliusas Randle'as 18.
„Denver Nuggets“: Nikola Jokičius 28, Cameronas Johnsonas 27, Timas Hardaway 13, Jamalas Murray 12.
Rodyti daugiau žymių