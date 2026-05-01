Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Misija neįmanoma? Iš „Žalgirio“ gylio duobės Eurolygos istorijoje pavyko išsigelbėti vos kartą

2026 m. gegužės 1 d. 10:25
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje – Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienį pralaimėjo dar vienerias Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes ir atsidūrė ant bedugnės krašto.
Kauniečiai 74:86 išvykoje nusileido Stambulo „Fenerbahce“ krepšininkams ir serijoje iki trijų pergalių atsilieka 0:2.
Žvelgiant iš istorinės perspektyvos kauniečių lauks savotiška neįmanoma misija – per visą Eurolygos istoriją buvo vos vienas kartas, kai komandai pavyko atsitiesti serijoje atsiliekant 0:2.
Tai prieš dvejus metus pavyko padaryti Madrido „Real“ klubui, kuris atsilikdamas 0:2 laimėjo trejas rungtynes iš eilės prieš Belgrado „Partizan“ ir dramatiškai išplėšė bilietą į Kaune vykusį finalo ketvertą, kuriame tapo Eurolygos čempionu.
„Žalgirio“ žaidimą Tomas Masiulis įvertino liūdnai: „Man pačiam nepatiko“

Maža to, tąsyk istorinė serija buvo pažymėta skandalu – antrose serijos rungtynėse aikštėje kilusios muštynės diskvalifikavo dalį žaidėjų, o tai išėjo į naudą kiek gilesnę sudėtį turėjusiai „Real“.
Trečiosios „Žalgirio“ ir „Fenerbahce“ rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį Kaune.
