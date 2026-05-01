Misija neįmanoma? Iš „Žalgirio“ gylio duobės Eurolygos istorijoje pavyko išsigelbėti vos kartą

Kauniečiai 74:86 išvykoje nusileido Stambulo „Fenerbahce“ krepšininkams ir serijoje iki trijų pergalių atsilieka 0:2.
Žvelgiant iš istorinės perspektyvos kauniečių lauks savotiška neįmanoma misija – per visą Eurolygos istoriją buvo vos vienas kartas, kai komandai pavyko atsitiesti serijoje atsiliekant 0:2.
Tai prieš dvejus metus pavyko padaryti Madrido „Real“ klubui, kuris atsilikdamas 0:2 laimėjo trejas rungtynes iš eilės prieš Belgrado „Partizan“ ir dramatiškai išplėšė bilietą į Kaune vykusį finalo ketvertą, kuriame tapo Eurolygos čempionu.
Maža to, tąsyk istorinė serija buvo pažymėta skandalu – antrose serijos rungtynėse aikštėje kilusios muštynės diskvalifikavo dalį žaidėjų, o tai išėjo į naudą kiek gilesnę sudėtį turėjusiai „Real“.
Trečiosios „Žalgirio“ ir „Fenerbahce“ rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį Kaune.