Neapsikentęs Šaras nusprendė palikti spaudos konferenciją: „Tai yra nepagarbus klausimas“

Šaro auklėtiniai laimėjo rungtynes 86:74 ir dabar serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0.
Pasibaigus rungtynėms krepšinio specialistas iš Lietuvos dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje atsakinėjo į turkų žurnalistų klausimus.
Vis dėlto vieną klausimą išgirdęs Š. Jasikevičius nepasikentė ir paliko spaudos konferencijos kambarį.
Šaro buvo paklausta, ar jis norėtų matyti tokias auklėtinių pastangas ir Eurolygos finalo ketverte.
„Tai yra nepagarbus klausimas“, – atsakė Š. Jasikevičius ir atsistojęs paliko spaudos konferencijos kambarį.
Kur kas geresnės nuotaikos krepšinio specialistas buvo bendraudamas su Lietuvos žurnalistais. Jo mintis bei komentarus mūsų šalies žiniasklaidai galite skaityti šiame Mindaugo Berčio tekste.
