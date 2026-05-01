Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Krepšinis

Neapsikentęs Šaras nusprendė palikti spaudos konferenciją: „Tai yra nepagarbus klausimas“

2026 m. gegužės 1 d. 07:00
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa priartėjo prie Eurolygos finalo ketverto. Ketvirtadienį vykusiose antrose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Turkijos klubas namuose dar kartą pranoko Kauno „Žalgirį“.
Daugiau nuotraukų (1)
Šaro auklėtiniai laimėjo rungtynes 86:74 ir dabar serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0.
Pasibaigus rungtynėms krepšinio specialistas iš Lietuvos dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje atsakinėjo į turkų žurnalistų klausimus.
Vis dėlto vieną klausimą išgirdęs Š. Jasikevičius nepasikentė ir paliko spaudos konferencijos kambarį.
Susiję straipsniai
Dar viena „Panathinaikos“ pasaka – dabar „Valencia“ palaužė per pratęsimą paskutiniuoju metimu

„Žalgirio“ žaidimą Tomas Masiulis įvertino liūdnai: „Man pačiam nepatiko“

S. Francisco veide – laidotuvių nuotaikos: „Gynyboje negalime padaryti nieko“

Šaro buvo paklausta, ar jis norėtų matyti tokias auklėtinių pastangas ir Eurolygos finalo ketverte.
„Tai yra nepagarbus klausimas“, – atsakė Š. Jasikevičius ir atsistojęs paliko spaudos konferencijos kambarį.
Kur kas geresnės nuotaikos krepšinio specialistas buvo bendraudamas su Lietuvos žurnalistais. Jo mintis bei komentarus mūsų šalies žiniasklaidai galite skaityti šiame Mindaugo Berčio tekste.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.