Nepaisant to, kad nuo pat rungtynių pradžios Šaro vyrai ėmė jautį už ragų ir kontroliavo dvikovą, Š. Jasikevičius gyrė žalgiriečių kovingumą.
„Aš manau, kad vis tiek kai išloši serijoj rungtynes 1:0, lauki reakcijos iš varžovų. Jie išėjo fiziški, jie išėjo susikaupę, – teigė Šaras. -Manau, kad geriausia buvo, kad mes neišėjom skysti, kad atsakėm tuo pačiu ir suradom atsakymų į tai, ką jie bandė daryti ir buvo paruošę.
Manau, kad ilgais momentais mes žaidėm tikrai labai gerą krepšinį.“
Susiję straipsniai
Netrukus Šaras pakartojo jau daugumai Lietuvos sirgalių įsisavintą mantrą – svarbu buvo fiziškumas.
„Žalgiris“ tikrai keitalioja tas gynybas, sunku yra prisitaikyti tam tikrose situacijose, labai keičiasi irgi. Bandom kažkaip eiti prie to, kad reikia pajausti tą pasikeitimą ir bandyti tada paimti tą kamuolį puolime prieš mažesnius.
Svarbiausia visą laiką – šnekam jau 48 valandas – tikrai labai svarbu yra fiziškumas, kūno aukojimas – tai yra žymiai svarbiau negu taktikos“, – dar kartą teigė Š. Jasikevičius.
Antrose rungtynėse iš eilės buvo galima pastebėti, kad itin svarbu rungtynėse buvo situacijų skaitymas ir greita, kokybiška reakcija, kurios žalgiriečiams pritrūkdavo. Kitoje aikštelės pusėje situacija buvo priešinga – čempioniškos patirties vedai „Fenerbahce“ krepšininkai naudojosi Tomo Masiulio auklėtinių klaidomis.
Nemažai daliai žalgiriečių ši Eurolygos atkrintamųjų serija yra pirmoji karjeroje, tačiau Šaras į tai žvelgti pernelyg nenorėjo.
„Jeigu paimt „Žalgirio“ komandą, aš tikrai nematau, kad jie yra nepatyrę. Sakysim, Maodo [Lo] nėra žaidęs Eurolygos aukščiausiose [kovose], bet su visa ta patirtim aukščiausiose [varžybose]... Nematau, kad pas „Žalgirį“ būtų kažkokia patirties stoka“, – aiškino „Fenerbahce“ vadas.
– „Žalgiris“ pirmąjį tritaškį pataikė tik trečiajame kėlinyje. Kaip iš jų atimate tritaškius metimus?
– Lygiai taip pat kaip „Žalgiris“. Mes ta pačia sistema žaidžiam.
– Atrodo, su dideliu malonumu žiūrite, kai N. de Colo plėšia kamuolį iš M. Wrighto rankų, tada pataiko tritaškį. N. Melli taip pat duoda didžiules pastangas. Nustelbia jie „Žalgirio“ jaunesnę sudėtį?
– Mes tikrai laukėm „Žalgirio“ fiziškumo, jis tikrai atėjo. Kai kuriose situacijose – nepamenu, ar trečio[kėlinio] pradžioj, ar ketvirto – tikrai jautėsi jau didžiulis fiziškumas, tik tiek, kad reikia surasti sprendimus. Jeigu žaidėjai būtų atėję nepasiruošę, būtų prie tokio „Žalgirio“ fiziškumo buvę labai sunku žaisti.
– Kiek M. Jantuneno „lipimas ant lentos“ ir pastangos padėjo išvengti „Žalgirio“ sugrįžimo?
– Mika tikrai galbūt žaidžia pirmą sezoną pas mus į viršų, į apačią, bet treniruojasi fantastiškai, dirba fantastiškai. Komandai atsidavęs žmogus, tikrai daug metų žaidė visiškai skirtingą sistemą, negu mes čia propaguojam. Jam tikrai sunku, bet juo galima pasitikėti, nes jis viską atiduos už komandą.
– Kai jis su N. Melli kartu yra priekinėje linijoje, atrodo, yra labai sunku prieš jus užpulti. Kiek jam duoda ta partnerystė su N. Melli?
– Aš manau, kad svarbu. Nico yra ir lyderis už aikštelės ribų, tikrai daug šneka. Jis, Nando [de Colo], Devonas [Hallas] – kaip turėti dar vieną trenerį aikštelėje. O jeigu aiukštelėj žaidėjai kažką pasako, tai jie vienas kito klauso dar daugiau.
– Melli vieną dieną į asistentus?
– Nu dar reikia palaukt.
– Sakoma, kad lemiamas rungtynes yra sunkiausia laimėti. Kokie laukia didžiausi pavojai?
– „Žalgiris“ tikrai geriau jausis namuose – čia nėra jokia paslapti. Visi žaidėjai įpratę žaisti prie namų sienų. Vėlgi svarbiausia yra kovoti, svarbiausia – kovoti. Žinom, kad „Žalgiris“ žais geriau, dar fiziškiau – svarbiausia yra atsakyti į tai. Bet iki to laiko dar spėsim, reikia biškį ir atsipalaiduot.
– Iki kitų rungtynių penkios dienos. Kaip išlaikyti tą žaidėjų pozityvų momentumą iki kitų rungtynių?
– Reikia gerai treniruotis.
– Tomas Masiulis sakė, kad jam kartais liūdna, kaip atkarpomis atrodo „Žalgiris“. Buvote minėjęs lygią sudėtį, ar nustebote, kaip sustabdėte „Žalgirį“?
– Žinote, mes tikrai gerai žaidėm kažkokią atkarpą sezono metu, vėliau mes ją išbarstėm. Dabar svarbiausia neprarasti to tokio gero jausmo. Čia vėlgi reikia apeliuoti į žaidėjų profesionalumą. Kaip ir sakiau, „Žalgiris“ yra lygesnė komanda negu mes – jie visą sezoną išlaikė tiesiog fantastinę formą, jie neturėjo tokių didžiulių kalnelių. „Žalgiris“ ją išlaikys.
Aš momentais bijau mūsų pačių, nes mes per daug atsipalaiduojam, ką ir rodo kai kurios atkarpos šitose dviejose rungtynėse. Dabar jau nėra laiko atsipalaidavimui. Liko sezono 7 savaitės, pasiekėm kažkokį lygį, dabar jį reikia išlaikyti.
– „Fenerbahce“, atrodo, šiandien buvo pasirengę švęsti: buvo įneštas ir titulas, ir pristatymas.
– Aš negaliu kontroliuoti, ką daro „Fenerbahce“ organizacija ir fanai. Aš tik kontroliuoju savo darbą.
– Bet gerą atmosferą užkūrė?
– Atvažiuok dažniau. Viena iš geresnių Europoj.
