Eurolyga 2025
2026-04-28
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
89
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
91
„Monaco“
70
Rungtynių statistika
2026-04-28
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
67
Atėnų „Panathinaikos“
68
Rungtynių statistika
2026-04-29
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
86
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-04-30
20:45
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
86
Kauno „Žalgiris“
74
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:00
Ketvirtfinalis
Pirėjo „Olympiakos“
94
„Monaco“
64
Rungtynių statistika
2026-04-30
21:45
Ketvirtfinalis
„Valencia“
105
Atėnų „Panathinaikos“
107
Rungtynių statistika
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-06
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-06
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-07
20:30
Ketvirtfinalis
„Monaco“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
SportasKrepšinis

Po emocijų protrūkio ir išvarymo prabilęs M. Jamesas pažadėjo keisti savo elgesį

2026 m. gegužės 1 d. 19:58
Lrytas.lt
Emocijos Eurolygos ketvirtfinalio serijoje Mike’ui Jamesui kainavo itin brangiai. „Monaco“ lyderis antrajame mače Pirėjuje nesuvaldė savęs, užsidirbo dvi technines pražangas ir dar prieš ilgąją pertrauką buvo priverstas palikti aikštę.
Daugiau nuotraukų (1)
Po rungtynių amerikietis viešai reagavo į įvykį ir prisiėmė visą atsakomybę.
Likus kelioms sekundėms iki antrojo kėlinio pabaigos, „Monaco“ ekipai atsiliekant dideliu skirtumu, gynėjas įsivėlė į aštrią diskusiją su teisėjais. Arbitrų sprendimas buvo griežtas – dvi techninės pražangos iš karto užbaigė jo pasirodymą rungtynėse, o keliaudamas link rūbinės krepšininkas dar demonstravo pinigų gestą.
Po mačo, M. Jamesas savo poziciją išdėstė socialiniame tinkle „X“. Krepšininkas pripažino, kad savo elgesiu pakenkė komandai, ir pažadėjo ateityje susilaikyti nuo diskusijų su arbitrais.
„Daugiau nesiginčysiu su teisėjais dėl jų sprendimų. Tai man bus nelengva, tačiau suprantu, kad dar labiau apsunkinau situaciją savo komandai. Privalau būti geresnis. Grįžtame į seriją“, – rašė gynėjas.
Antrasis ketvirtfinalio susitikimas „Monaco“ komandai susiklostė itin nesėkmingai – Pirėjuje patirtas skaudus pralaimėjimas 64:94, o serijoje iki trijų pergalių Prancūzijos klubas jau atsilieka 0–2.
Trečiosios rungtynės bus žaidžiamos Monake. Iki išvarymo Mike’as Jamesas aikštėje praleido 18 minučių, per kurias pelnė 7 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 9 naudingumo balus.
Pirmajame serijos mače jo indėlis buvo gerokai didesnis – tuomet gynėjas įmetė 19 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė net 30 naudingumo balų, tačiau ir tai nepadėjo „Monaco“ išvengti pralaimėjimo.
Susiję straipsniai
"Panathinaikos" išplatino pareiškimą su pretenzijomis Valensijai: „Tai – blogiausias svetingumas Eurolygoje"

Mike'as JamesasMonacoPirėjo Olympiakos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.