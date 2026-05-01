Po emocijų protrūkio ir išvarymo prabilęs M. Jamesas pažadėjo keisti savo elgesį

Po rungtynių amerikietis viešai reagavo į įvykį ir prisiėmė visą atsakomybę.
Likus kelioms sekundėms iki antrojo kėlinio pabaigos, „Monaco“ ekipai atsiliekant dideliu skirtumu, gynėjas įsivėlė į aštrią diskusiją su teisėjais. Arbitrų sprendimas buvo griežtas – dvi techninės pražangos iš karto užbaigė jo pasirodymą rungtynėse, o keliaudamas link rūbinės krepšininkas dar demonstravo pinigų gestą.
Po mačo, M. Jamesas savo poziciją išdėstė socialiniame tinkle „X“. Krepšininkas pripažino, kad savo elgesiu pakenkė komandai, ir pažadėjo ateityje susilaikyti nuo diskusijų su arbitrais.
„Daugiau nesiginčysiu su teisėjais dėl jų sprendimų. Tai man bus nelengva, tačiau suprantu, kad dar labiau apsunkinau situaciją savo komandai. Privalau būti geresnis. Grįžtame į seriją“, – rašė gynėjas.
Antrasis ketvirtfinalio susitikimas „Monaco“ komandai susiklostė itin nesėkmingai – Pirėjuje patirtas skaudus pralaimėjimas 64:94, o serijoje iki trijų pergalių Prancūzijos klubas jau atsilieka 0–2.
Trečiosios rungtynės bus žaidžiamos Monake. Iki išvarymo Mike’as Jamesas aikštėje praleido 18 minučių, per kurias pelnė 7 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 9 naudingumo balus.
Pirmajame serijos mače jo indėlis buvo gerokai didesnis – tuomet gynėjas įmetė 19 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė net 30 naudingumo balų, tačiau ir tai nepadėjo „Monaco“ išvengti pralaimėjimo.
