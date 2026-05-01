Šaras prieš du sezonus Eurolygos atkrintamosiose gerokai pristabdė vieną geriausių visų laikų Eurolygos gynėjų Mike'ą Jamesą, Šaras praėjusį sezoną nuo komandos draugų atkirto ir „Paris Basketball“ komandoje proveržio sezoną sužaidusį TJ Shortsą.
Lygiai ta pati istorija kartojasi ir trečią kartą.
S. Francisco kartais aikštelėje atrodo kaip nesavas, jo atliekami metimai dažnai būna sudėtingi ar skuboti, o sudėtingos komandinės rungtynių pradžios pasitikėjimo neprideda.
Reguliariajame sezone po 16,7 taško, 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir 19,5 naudingumo balo per 27 minutes rinkęs žalgirietis atkrintamosiose primena savo šešėlį: 31 minutė, bet tik 13 taškų ir 12,5 naudingumo balo per rungtynes, o tritaškiai pataikomi vos 20 procentų taiklumu (3/15).
„Jie mus tiesiog apžaidė: buvo fiziškesni, sugriebė daugiau kamuolių puolime, pataikė daugiau metimų... (padaro ilgesnę pauzę) Neturėjome atsakymų“, – trumpai rungtynes Lrytas apibūdino prancūzas.
Antrą kartą per tris dienas „Žalgiris“ jau pačioje dvikovos pradžioje leido oponentams susikrauti didžiulę persvarą. Antradienį po dviejų kėlinių Šaro vyrai pirmavo 18 taškų persvara (47:29), ketvirtadienį – taip pat (51:33).
Pirmosiose serijos rungtynėse trečiajame kėlinyje žalgiriečiai sugebėjo sumažinti atsilikimą iki penkių taškų. Antrosiose prošvaiščių tam nelabai buvo.
„Buvo svarbu nepasiduoti, nes tikime, kad galime sugrįžti iš bet kokios situacijos. Bandėme, bet tu negali nieko padaryti, jei tiesiog neapsigini, – atvirai rėžė S. Francisco. – Ypač žaidžiant išvykoje, ypač, kai jie pirmauja 13, 15, 17 taškų.“
„Žalgirio“ lyderis šį sezoną ne kartą yra minėjęs, kad po nesėkmingų rungtynių pirmiausia žiūri į save. Ar taip yra ir šįkart?
„Tiesiog reikia žaisti geriau, geriau pasuoti kamuolį, daryti daugiau. Galų gale visi esame toje pačioje valtyje. Negaliu daugiau nieko pasakyti.“
– Kaip paaiškintum silpnas abiejų rungtynių pradžias?
– Nežinau. Nežinau... (padaro pauzę) Tas pats – reikia pasiimti kamuolius, mes pirmoje pusėje pasiėmėme tik penkis. Nežinau... Negaliu dabar nieko pasakyti. Tiesiog reikia viską mesti į šiukšliadėžę ir negalvoti, kad atsiliekame 0:2. Viskas nėra baigta.
– Ar dabar yra laikas kiekvienam žaidėjui pažvelgti į save?
– Dabar yra laikas susitelkti ir būti kartu. Turime pagerinti daugybę dalykų, kad galėtume kautis. Reikia fiziškiau kovoti. Reikia būti geresniems ir geriau kovoti. Kiekvieną kartą, kai atsiliekame kokiu nors skirtumu, bandome sugrįžti į rungtynes. Kartais pasiseka, kartais tai išsekina. Galiausiai to mes nesugebėjome padaryti. Tikrai galvojau, kad antrosiose rungtynėse viskas bus geriau.
– Žinant, kokius pasirodymus rengei iki tol ir kaip žaidimas klostosi dabar, ar šis periodas tau yra sunkiausias emociškai?
– Tiesiog turime rasti atsakymų. Negalim atkrintamosiose atsilikti 20 taškų. Atrodo, kad jiems viskas yra per lengva. Turime jausti pasididžiavimą savimi. Tokie dalykai mus pykdo, sukelia neviltį.
Tiesiog turime išlikti pozityvūs ir galvoti apie kitas rungtynes, bet labai nervina taip ir tiek daug pralaimėti. Taip yra... Neturiu atsakymų... Ne tai, kad neturiu atsakymų, bet tiesiog labai pikta. Tiek pikta dėl šitų rungtynių, kad net blaiviai galvoti negaliu.
– Kas galėtų įžiebti tą pasididžiavimą savyje?
– Tiesiog žaisti prieš juos, pasitikti juos akis į akį, neišsigąsti, kas pelno taškus, kas padeda. Kartais tiesiog reikia mesti, kai esam laisvi. Mes to nedarom. Buvome geriausia komanda pagal tritaškių pataikymą visoje lygoje, negali taip būti, kad nebepataikom, negali taip būti, kad tiesiog atsisakom mesti.
Yra be galo sunku. Metimams reikia pasitikėjimo, priešingu atveju viskas griūva. Gynyboje negalime padaryti nieko, jie mus kiekvieną kartą apžaidžia. Kaip ir sakiau – tai yra serija. Atsiliekam 0:2, bet vis dar galim laimėti.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių