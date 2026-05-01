Serbijos lygos atkrintamosios virto chaosu: N. Kaliničius sukėlė masinį konfliktą

Trečiojo kėlinio pabaigoje aikštėje kilusi įtampa sprogo po „Zlatibor“ žaidėjo Matejaus Cibejaus prasiveržimo krepšio link. N. Kaliničius varžovą sustabdė itin kietai, abu krepšininkai pargriuvo, o situacija netrukus peraugo į atvirą fizinį konfliktą.
Epizodui pasisukus nekontroliuojama linkme, N. Kaliničius įsivėlė į grumtynes – sugriebė varžovą, parvertė jį ant parketo ir smogė į viršutinę kūno dalį.
Tai akimirksniu į aikštę iškvietė abiejų komandų žaidėjus, rungtynės buvo sustabdytos daugiau nei dešimčiai minučių. Net ir nurimus pirminiam chaosui, įtampa neišblėso.
N. Kaliničius toliau konfliktavo su varžovų krepšininkais, o palikdamas aikštę reagavo ir į tribūnų replikas. Teisėjai nusprendė pašalinti N. Kaliničių iš rungtynių.
Kartu su juo „Crvena Zvezda“ gretose diskvalifikacijos sulaukė ir Dejanas Davidovacas bei Ebuka Izundu, kurie konflikto metu paliko atsarginių žaidėjų suolelį.
„Zlatibor“ komandoje išvaryti buvo Matejus Cibejus, Stefanas Savičius ir Terensas Hunteris Whitfieldas. Abi ekipos papildomai nubaustos techninėmis pražangomis.
Nepaisant visų pertraukų ir aistrų, rungtynės buvo baigtos, o pergalę rezultatu 94:89 iškovojo „Zlatibor“.