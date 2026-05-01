Jei pirmojoje dvikovoje antradienį „Žalgiris“ didžiąją pirmojo kėlinio dalį pirmavo ir tik sudėtingi „Fenerbahce“ žaidėjų metimai pakylėjo juos surengti spurtą antrajame kėlinyje, ketvirtadienį viskas buvo kitaip.
Keturias minutes žalgiriečiai nesugebėjo pelnyti nė taško, strigdami puolime ir, iš pažiūros, pasiduodami audringai nusiteikusios minios spaudimui. Po Wade'o Baldwino tritaškio skirtumas tarp komandų jau po 6 minučių kovos tapo dviženklis.
Atsilikimo iki mažiau nei 10 taškų „Žalgiris“ taip ir nesugebėjo sumažinti per likusį rungtynių laiką, o rungtynių nugalėtojo klausimas psichologiškai buvo išspręstas gerokai prieš nuskambant finalinei sirenai.
Antras rungtynes iš eilės Sylvainas Francisco aikštelėje buvo nepastebimas. Antras rungtynes iš eilės žalgiriečių metimai buvo atliekami dvejojant, sprendimai vėlavo, žiopla klaida sekė žioplą klaidą, o kitoje aikštelės pusėje ilgametė aukščiausio lygio varžybų patirtis juokėsi iš „Žalgirio“ jaunatviškumo.
Pirmosiose rungtynėse ilgą laiką vienintelis tritaškį pataikęs žalgirietis buvo Mosesas Wrightas – asmuo, dėl kurio metamų tritaškių ne per seniausiai net buvo iškilę klausimų tarp jo paties ir vyr. trenerio Tomo Masiulio. Antrosiose rungtynėse pirmasis tritaškis įkrito tik trečiajame kėlinyje, o jį pataikė Edgaras Ulanovas.
Penki iš 22-jų (22,7%) ir penki iš 23-ijų (21,7%) – tokie buvo iki tol taikliausiai tritaškius metusios Eurolygos komandos skaičiai Stambule realizuojant bandymus iš toli.
Tam išsamų atsakymą po antrojo pralaimėjimo per tris dienas pateikė tik vienas žalgirietis – tas pats E. Ulanovas.
„Turbūt skirstyčiau į dvi dalis. Vienas – jaudulys, kitas – prastesnis ritmas. Iš kažkokių situacijų [atliekame metimus], ne iš tokių, iš kurių susikurdavom anksčiau – iš patogesnių, iš geresnio kamuolio judėjimo.
Dabar situacijos būdavo tokios, kai būdavo pusiau dvejojama prieš metimą ir panašiai. Buvo ir laisvų, ir apylaisvių, bet du dalykai: jaudulys ir nebuvimas ritmo“, – kalbėjo komandos kapitonas.
Puolime „Fenerbahce“ nusiėmė daugiau atšokusių kamuolių, nei „Žalgiris“ sugriebė kamuolių gynyboje – 17 prieš 15. Toks skirtumas įprastai yra itin retas krepšinyje, žymintis visišką dominavimą po krepšiais.
Paklaustas, ar kalba apie fiziškumą kartais tiesiog maskuoja žaidėjų psichologiją, vyr. treneris Tomas Masiulis aiškiai pasakė, kad toks žaidimo aspektas yra grynai apie norą, iš esmės sutikdamas su tokia mintimi.
„Atkovoti kamuoliai daugiau yra ne talento, o noro reikalas. Aišku, jie tikrai didesni, gal kažkiek nustumia, bet toj vietoj tikrai galim labai smarkiai pasitempt“, – samprotavo treneris.
„Jie visiškai mus pranoko kovoje dėl kamuolių, pranoko jėga. Nuolat kalbame apie fiziškumą ir realiai niekas nepasikeitė“, – aiškiai po rungtynių kalbėjo Nigelis Williamsas-Gossas.
Būtent jis buvo stabiliausias žalgirietis per abejas rungtynes, išlaikęs reguliariajame sezone demonstruotą savo žaidimo lygį bei pateisinęs į jį dėtus lūkesčius.
Paklaustas, ar „Fenerbahce“ pastarosiose rungtynėse darė ką nors kitaip nei pirmosiose, N. Williamsas-Gosas purtė galvą.
„Žiūrėjome video, apie tai kalbėjome, bet nepadarėme nieko“, – teigė gynėjas.
„Apie tai, kas nutiko pirmame mače, buvo šnekėta. Žinojom, kad taip bus, bet tai nutiko ir vėl“, – su LRT kalbėdamas jam pritarė Maodo Lo.
„Nežaidžiam taip, kaip turim žaisti. Išeinam su bloga koncentracija, su blogu nusiteikimu. Gaunam smūgį pirmoje pusėje ir žaidžiant išvykoje sugrįžti yra sunku“, – kiek vėliau teigė vokietis.
Serijoje varžovų spąstuose stringantis Sylvainas Francisco nuleidęs galvą kalbėjo, kad tai, kaip žaidžia „Žalgiris“, yra tiesiog nepriimtina. 28-erių prancūzas apeliavo ir į kiekvieno žalgiriečio asmenį.
„Negalim atkrintamosiose atsilikti 20 taškų. Atrodo, kad jiems viskas yra per lengva. Turime jausti pasididžiavimą savimi, – teigė gynėjas. – Tokie dalykai mus pykdo, sukelia neviltį.“
„Labai nervina taip ir tiek daug pralaimėti. Taip yra... Neturiu atsakymų... Ne tai, kad neturiu atsakymų, bet tiesiog labai pikta. Tiek pikta dėl šitų rungtynių, kad net blaiviai galvoti negaliu“, – nuleidęs galvą murmėjo S. Francisco.
Vyriausiasis komandos treneris Tomas Masiulis pripažino, kad kai kuriais momentais jam buvo liūdna stebėti savo komandą.
„Trečiam kėliny labai nepatiko net man pačiam. Šiek tiek blogai jaučiuosi, kad mano komanda taip žaidžia trečiam kėliny, kai mes dar tikrai galėjom kantriau žaisti. Prasidėjo savęs žiūrėjimas ir daugiau taškų ieškojimas. Tikrai galėjom kautis ir galėjom žaist.
Čia – mano atsakomybė. Aš nesugebėjau nuteikt, kad tikrai galim kautis ir turim solidžiai atrodyti, ir turim žaisti protingą krepšinį. Čia nebuvo laikas, kur turėjo imti bet kokius metimus mėtyti.“
„Jeigu nedarysime paprastų dalykų, jei neprilygsime jiems noru ir intensyvumu, nelaimėsime nieko“, – kalbėjo Maodo Lo.
Tuo tarpu E. Ulanovas buvo kategoriškas.
„Yra du keliai: arba mes pasiduodam ir skirstomes, arba nepasiduodam ir kovojam toliau. Ir komandos draugams šitas, ir tiems, kurie ateis į areną. Kaip matėt, čia visai atmosfera neblogai sujudėjo ir padėjo jiems. Kurį kelią renkamės, turėtų būti aišku“, – pasakojo puolėjas.
Jam pritarė ir T. Masiulis.
„Gyvenimas nesibaigia. Sutikom rimtą varžovą. Yra dar vienos rungtynės – tos viską apsukti gali. Yra 2:0, nedaug komandų yra grįžę, bet nieko už dyką neatiduosim. Norim pakviest fanus, kiekvieno fano reikia, kad ateitų, palaikytų. Tikrai galim kautis ir galim geriau atrodyti.
Tas fiziškumas ir atkovoti kamuoliai – mūsų arenoj tikrai negali tokių dalykų būt. Gali įmest, gali sunkių metimų įmest – nukelsim kepurę, palinkėsim jiems sėkmės toliau eit. Tuos dalykus – lengvus taškus – turim tikrai sutvarkyt.“
Šarūnas Jasikevičius įprastai nebūna pernelyg patenkintas savo auklėtiniu žaidimu, nes jam nuolat rūpi net ir pačios menkiausios detalės. Ketvirtadienio vakarą Šaras savo komandos žaidimu džiaugėsi.
„Kala į vienus vartus“, – taip švieslentėje vietoje rezultato vienu metu buvo rašoma legendiniame filme „Kosminis krepšinis“. Panašu, kad talentas iš „Žalgirio“ buvo pavogtas lygiai taip pat.
